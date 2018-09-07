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7сентября
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сегодня, 12:56 0

Амурская область получит 15 автомобилей скорой помощи и 15 школьных автобусов

Амурская область получит 15 автомобилей скорой помощи и 15 школьных автобусов
Фото: crimea.ria.ru

В Амурскую область до конца текущего года поставят 15 автомобилей скорой помощи: 10 машин с приводом на задние колеса, 5 полноприводные, 3 из всего количества – в северном исполнении. Кроме скорых, Приамурье получит еще 15 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Вопрос о необходимости выделения Приамурью дополнительной поддержки в этом направлении в рамках рабочих поездок в Москву поднимал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов.

«Распределение новых автомобилей мы уже сегодня обсудили с главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи Игорем Никишевым, а также с главными врачами лечебных учреждений. Планы следующие: есть несколько задач, которые нужно решить – это оказание помощи сердечно-сосудистой службе и оказание помощи в транспортировке пострадавших в ДТП, поэтому приоритетом будут распределены автомобили в лечебные учреждения второго уровня – там, где располагаются эти центры, чтобы мы могли транспортировать пациентов в комфортных и профессиональных условиях в областной центр. Часть автомобилей уйдет в Благовещенск и в учреждения первого звена, которые сегодня нуждаются в обновлении автопарка, например в Мазановскую больницу», – пояснил министр здравоохранения области Андрей Субботин.

Из 15 школьных автобусов 14 вмещают до 12 человек, один автобус 24-местный. «Наша задача сейчас – определить, в какие муниципальные образования отправятся новые автобусы. Решение будет приниматься исходя из количества школьников, территории, длительности маршрута и срока эксплуатации имеющегося на данный момент транспорта», – пояснила исполняющая обязанности министра образования Амурской области Светлана Яковлева.

За два предыдущих года Приамурье по подобной программе получило 19 школьных автобусов.

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#областная власть #российская власть #транспорт


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