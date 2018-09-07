В Приамурье возникли трудности с электронной записью к врачам

Фото: регистратура28.рф

В Амурской области у пациентов медучреждений временно нет возможности записаться к специалистам через интернет. Региональный сайт регистратура28.рф перестал работать. Временные неполадки связаны с работами по оптимизации работы Центра обработки данных.

На трудность при записи к врачам через портал регистратура28.рф в редакцию Амур.инфо пожаловались благовещенцы.

«Уже неделю не могу записаться – либо вкидывает сайт, либо зависает. Причем, я пробовал из разных источников зайти. Думал, может у меня проблемы с интернетом, но ни с телефона, ни из своего дома, ни у друзей дома – зайти так и не получилось. Захожу записаться на примем, выбираю город Благовещенск захожу в поликлинику и у меня все зависает и висит. Я пробовал разные поликлиники, но и там ни в одну поликлинику записаться невозможно», – рассказал горожанин Андрей.

В амурском минздраве прокомментировали, что уже к вечеру пятницы, 7 сентября, электронная регистратура должна заработать в обычном режиме.

«В АМИАЦ в круглосуточном режиме идут работы по оптимизации работы Центра обработки данных. Сегодня к вечеру процесс будет завершен и ЭР заработает в прежнем режиме. Пока для того, чтобы взять талон, нужно обратиться в регистратуру по телефону. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сообщили в ведомстве.