Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 3

В Приамурье возникли трудности с электронной записью к врачам

В Приамурье возникли трудности с электронной записью к врачам
Фото: регистратура28.рф

В Амурской области у пациентов медучреждений временно нет возможности записаться к специалистам через интернет. Региональный сайт регистратура28.рф перестал работать. Временные неполадки связаны с работами по оптимизации работы Центра обработки данных.

На трудность при записи к врачам через портал регистратура28.рф в редакцию Амур.инфо пожаловались благовещенцы.

«Уже неделю не могу записаться – либо вкидывает сайт, либо зависает. Причем, я пробовал из разных источников зайти. Думал, может у меня проблемы с интернетом, но ни с телефона, ни из своего дома, ни у друзей дома – зайти так и не получилось. Захожу записаться на примем, выбираю город Благовещенск захожу в поликлинику и у меня все зависает и висит. Я пробовал разные поликлиники, но и там ни в одну поликлинику записаться невозможно», – рассказал горожанин Андрей.

В амурском минздраве прокомментировали, что уже к вечеру пятницы, 7 сентября, электронная регистратура должна заработать в обычном режиме.

«В АМИАЦ в круглосуточном режиме идут работы по оптимизации работы Центра обработки данных. Сегодня к вечеру процесс будет завершен и ЭР заработает в прежнем режиме. Пока для того, чтобы взять талон, нужно обратиться в регистратуру по телефону. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сообщили в ведомстве.

Просмотров всего: 1184

#жизнь #здоровье #технологии


В России и мире

Двух «мертвых» парней нашли на лестничной клетке жилого дома в Хабаровске
Общество

Красиво и патриотично: в Тынде на многоэтажках теперь горит триколор
Происшествия 10

Ребенка не били: участник конфликта из-за домофона рассказал свою версию событий
Общество 2

На бизнес-форуме «Промсвязьбанк» представил фотовыставку о благовещенских предпринимателях
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    опять оптимизация-кого то увольнять будут

  • Валентин81

    Валентин81
    2 часа назад

    А раньше не мог минздрав обратиться к гражданам и обьяснить, что идут работы？ в женскую консультацию уже месяц нет записи

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    Валентин81

    А раньше не мог минздрав обратиться к гражданам и обьяснить, что идут работы？



    И что бы было? Вы бы начали болеть в соответствии с графиком работы?

    Позвоните в регистратуру!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь