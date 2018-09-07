Слабые дожди в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 8 сентября

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В Приамурье 8 сентября ожидается переменная облачность с прояснениями, местами по области пройдет слабый и умеренный дождь. Ночью по центральным и южным районам ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, его порывами составят в отдельных районах 11-16 метров в секунду.

Термометры ночью покажут плюс 2…7 градусов, при прояснении будет от нуля до плюс 5. Днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 8…13, местами по северу будет около плюс 5.

В Благовещенске ночью 8 сентября будет малооблачно, днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5…7, днем – плюс 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.