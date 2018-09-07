Мастер-класс по иппотерапии, День журавля, выступление звезд «Амурской осени»: выходные в Благовещенске

Фото: profizentr.ru

В эти выходные на набережной Благовещенска выступят первые гости фестиваля кино и театра «Амурская осень». Также в городе отметят День журавля и проведут мастер-класс по иппотерапии. Кроме того, в Благовещенске состоится выступление артистов из КНР, владеющих хлыстом и юлой. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 8 сентября

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса. В 10:15 начнется мастер-класс по народной кукле, в 11:00 – мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В сквере Амурского областного Дома народного творчества состоится выступление артистов из КНР, владеющих хлыстом и юлой. Длина самого длинного хлыста составит 10 метров. Начало в 17:00.

В этот же день звезды фестиваля «Амурская осень» присоединятся к фестивальному движению «Культурный город». Традиционно самому фестивалю будет предшествовать «Пролог» и первыми в столицу Приамурья прибудут его участники. Это известные российские актеры Вячеслав Гугиев, Яна Крайнова, Оксана Сташенко, Юлия Такшина, Олег Харитонов и Владислав Шкляев. 8 сентября они выступят на набережной Амура у Ротонды, начало в 17:00.

После, в 18:00, у Ротонды свою концертную программу исполнит эстрадно-духовой оркестр AmurBrassBand. Также в 18:00 у Триумфальной арки развернется выставка-распродажа «Аллея мастеров», помимо этого свои работы представит и художник Евгений Савин. С 18:00 и с 19:00 соответственно выступят вокальные ансамбли «Казачья песня» и «Россияночка» Городского дома культуры.

Кроме этого, на набережной в районе переулка Уралова пройдет городская акция «Всем на свете нужен дом» от Общества защиты животных. Помочь четвероногим друзьям можно будет с 18:00 до 20:00.

8 сентября на спортивной площадке городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях по пляжному волейболу может принять любой желающий, количество участников команды – 2 человека, жеребьевка на месте. Начало соревнований в 16:00.

На картодроме на 8 километре Новотроицкого шоссе пройдет 3-й этап чемпионата и первенство города Благовещенска по картингу. В городских состязаниях по картингу примут участие сильнейшие команды из Благовещенска и Белогорска – всего около 20 спортсменов. Гонщики поборются в лично-командном зачете в классах: «Пионер», «Парилла», «Интер АВ-Ю», «Опен» и «Микро».Торжественное открытие соревнований – в 11:00.

Воскресенье, 9 сентября

Дом ремесел в 12:00 приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

9 сентября во всем мире отмечается День журавля. В этот день Городской дом культуры приглашает горожан присоединиться к международному празднованию и принять участие в большом осеннем празднике «Всемирный день журавля» в Городском парке культуры и отдыха. В рамках праздника гостей ждут бесплатные консультации врачей и исследования, концертно-игровая программа с розыгрышем призов для детей «Под мирным небом», осенняя ярмарка-распродажа «Покупай амурское!», игровые программы и фотозоны, а такжеи концертная программа солистов эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Всех желающих ждут с 09:00 до 19:00.

В 14:00 в конноспортивном клубе «Аллюр» пройдет региональный семинар с мастер-классом. Тема: «Лошадь как инструмент терапевтического воздействия на организм всадника» с участием вице-президента национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Юлии Слепченко (город Санкт-Петербург). Это один из самых известных специалистов в России в области иппотерапии. Во время семинара будет рассказываться о лечебном эффекте иппотерапии, особенностях работы с инвалидами, будут даваться рекомендации по использованию лошади как терапевтического средства в зависимости от имеющихся проблем в здоровье человека. На мастер-классе покажут в действии методику иппотерапии при различных заболеваниях и патологиях.

На Набережной реки Амур в районе Триумфальной арки состоится открытая тренировка по рукопашному бою. Мероприятие начнется в 18:00.

В рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» у Бронекатера с 18:00 до 20:00 будет работать «Читающий бульвар». У Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров», а с 18:00 до 20:00 там же выступят творческие молодежные коллективы города. У ротонды с 18:00 до 19:00 выступит ансамбль русской песни «Родные напевы», а с 19:00 до 20:00 там же состоится выступление вокальной группы «Нареченная песня».