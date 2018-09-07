Президент России внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Согласно проекту, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ», сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-«прим».

«На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда», – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано также, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В своем телеобращении к россиянам Путин предложил сохранить льготы для пенсионеров в старых границах пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что данные поправки будут приняты до конца текущего года.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле 2018 года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.