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сегодня, 11:43 21

Президент России внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Президент России внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе
Фото: www.vladtime.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Согласно проекту, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ», сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-«прим».

«На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда», – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано также, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В своем телеобращении к россиянам Путин предложил сохранить льготы для пенсионеров в старых границах пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что данные поправки будут приняты до конца текущего года.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле 2018 года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

Просмотров всего: 2139

#закон #пенсии #российская власть


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Комментарии
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  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    5 часов назад

    От слов к делу. Быстро он

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Т.е. я могу в 60 лет идти работать куда захочу и пусть только не возьмут? Под "необоснованным отказом" что понимать? или кто как хочет тот так и будет трактовать.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    Noir

    Т.е. я могу в 60 лет идти работать куда захочу и пусть только не возьмут? Под "необоснованным отказом" что понимать? или кто как хочет тот так и будет трактовать.



    Ну видимо да. Есть фирма конкурент, нашел бомжа за 60 лет, дал денег и отправил его устраиваться на работу к конкуренту. Тот отказал и сел ...

    Очень даже не плохой инструмент для отжатия бизнеса.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    5 часов назад

    АКЦИОнер
    Noir

    Т.е. я могу в 60 лет идти работать куда захочу и пусть только не возьмут? Под "необоснованным отказом" что понимать? или кто как хочет тот так и будет трактовать.



    Ну видимо да. Есть фирма конкурент, нашел бомжа за 60 лет, дал денег и отправил его устраиваться на работу к конкуренту. Тот отказал и сел ...

    Очень даже не плохой инструмент для отжатия бизнеса.


    Все равно, чтобы на работу взять квалификация нужна. А так в любом случае не возьмут) Да и может штат уже укомплектован.

  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    А десятки других законов, подписаные самим президентом "благоларя", которым можно уволить работника или не взять человека на работу. Все это путинская пыль в глаза о смягчении пенсионной реформы.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    Глеб Жеглов



    Все равно, чтобы на работу взять квалификация нужна. А так в любом случае не возьмут) Да и может штат уже укомплектован.


    В таком случае ничего не меняется! Как написали выше, это пыль в глаза.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    5 часов назад

    Положение и угрозы о «необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении лиц, достигших пред-пенсионного возраста» ничего кроме смеха не вызывает у тех, кто живет на земле, а не витает в облаках! )))

    Найдутся тысячи специалистов и юристов, которые составят целые Пособия, как сделать ОБОСНОВАННЫМИ и увольнения, и не прием на работу! И не один суд не придерется! ))

  • Лина24

    Лина24
    5 часов назад

    А то у нас до этого не было прописано в законе, что нельзя дискриминировать по половому илм возрастному признаку при приеме на работу! Всегда это было. Просто другие причины укажут в результате конкурсного отбора, либо сами сбегут от нагрузки. Позаботился...пр

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Интересно, ОНИ (президент, правительство, дума), что, с "луны упали"? Для чего этот популизм? Или ОНИ думают, вот приходит устраиваться 60-и летний мужик на работу, а работодатель ему в открытую говорит: "Неее дедушка, мы тебя не примем на работу, так, как у тебя возраст ПРЕДПЕНСИОННЫЙ"... Он (работодатель), что, сам себе враг? Да он найдёт 1000 и одну причину (вполне законных), чтобы не принять дедушку на работу... Зато с каким видом, с какой интонацией он (президент) "вливал нам в уши" СВОИ поправки, прям добродетель...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Насмешил

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Хуже всего, что "караван дальше идет."

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    4 часа назад



    Щас все предпенсионеры ломанут устраиваться дворниками\уборщицами в роснефть и газпром. И пусть попробуют не принять, президент же сказал...



  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Классно смотрится бабуля у станка! "Спасибо" тебе Вова за поправки! Только в России работодатель даже, вроде как на госпредприятии, царь и бог.

  • Ян80

    Ян80
    4 часа назад

    Оказывается Путин понизил возраст выхода женщин на пенсию с 63 лет до 60 лет! Все СМИ так и говорят, вместо того чтобы говорить что Путин повысил возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет))))))

    Как будто раньше женщины выходили на на пенсию в 63 года!!!! )))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Ян80


    А что?! Многие поверят))



    Особенно поколение "АГУ"-образования в виде тестов



    "Чем запомнилось правление Путина?



    а: Всё расло-протсветало



    б: Всё расло-протсветало и падарил пенсионерам 3 волшебных года



    в: Шта? А кто такой Путин?"



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    А че за галдеж здесь развели? Кто не был на митинге, вообще завалите пещеру. Всем все нравится.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    2 срока бздел,а апосля прорвало! Народ стерпит и не такое было! Испытание властью провалил как только дружков ублюдков к казне допустил, а еще этот придурошный клоун-премьер корчащий из себя продвинутого!

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    АКЦИОнер
    Глеб Жеглов



    Все равно, чтобы на работу взять квалификация нужна. А так в любом случае не возьмут) Да и может штат уже укомплектован.


    В таком случае ничего не меняется! Как написали выше, это пыль в глаза.


    Я к тому, что эти ваши "бомжи* без какого либо образования. А обычных предпенсионеров брать будут, потому что у них есть опыт, чтобы работать, в отличии от тех, кто и не пытался никогда (те самые "бомжи")

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Kadet_84Интересно, ОНИ (президент, правительство, дума), что, с "луны упали"? Для чего этот популизм? Или ОНИ думают, вот приходит устраиваться 60-и летний мужик на работу, а работодатель ему в открытую говорит: "Неее дедушка, мы тебя не примем на работу, так, как у тебя возраст ПРЕДПЕНСИОННЫЙ"... Он (работодатель), что, сам себе враг? Да он найдёт 1000 и одну причину (вполне законных), чтобы не принять дедушку на работу... Зато с каким видом, с какой интонацией он (президент) "вливал нам в уши" СВОИ поправки, прям добродетель...


    Работодатели все же стараются брать на работу молодых, которые могут проработать ещё долго. На то и законопроект. Имхо

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    Прикольно, а в 40 лет вроде не пенсионер, а на работу не берут. Надо дожить до предпенсионного и устраиваться на работу,не откажут же. Вот только боюсь медкомиссию не пройду, буду жить в приюте "Надежда". С какого возраста туда можно попасть?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Уважаемый, Глеб Жеглов, так и я о том же! Работодатель в первую очередь примет на работу молодого... А факта, подтверждающего что: «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», как такового, не будет, он просто, "не пройдёт по конкурсу" или по другим критериям. К примеру... по здоровью. В 60 лет, редко кого не беспокоит давление (зрение) или проблема с памятью и т.д.

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