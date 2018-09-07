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7сентября
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сегодня, 11:37 1

Подписание контракта на строительство второй очереди Восточного отложили до следующей недели

Подписание контракта на строительство второй очереди Восточного отложили до следующей недели
Фото: архив Амур.инфо

Контракт на строительство на космодроме Восточный инфраструктуры для ракет-носителей «Ангара» могут подписать предположительно на следующей неделе. Вероятнее всего, подпишут документ не на космодроме, как планировалось ранее, а в Москве.

«Подписание отложено. Возникла необходимо дополнительно досогласовать документ. Он, скорее всего, будет подписан на следующей неделе уже в Москве», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщало Амур.инфо, подписание контракта откладывалось уже несколько раз. В настоящее время на космодроме Восточный в Амурской области построен один стартовый стол под серию ракет «Союз-2».

В рамках строительства второй очереди космодрома Восточный будет построена инфраструктура для запуска ракет семейства «Ангара». Будет создан стартовый стол для ракет «Ангара» всех видов, в том числе пилотируемую.

При этом на амурский космодром уже начали поставлять оборудование для ракет-носителей тяжелого класса.

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#космодром #строительство


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    До выборов такой вопрос никак не решить, по "крышам" пока не понятно.

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