В Благовещенске соседи избили 13-летнего мальчика за сломанный домофон

Фото: cherinfo.ru

В Благовещенске соседи набросились на 13-летнего мальчика за то, что он, по их мнению, сломал их домофон. Мама пострадавшего ребенка считает, что соседи давно испытывают неприязнь к их многодетной семье. Женщина думает, что причина этому – их финансовое, по мнению соседей, благополучие. В случившемся инциденте теперь разбираются правоохранители.

Происшествие случилось 5 сентября около 5 часов вечера по адресу: улица Первомайская, 68. Мама мальчика, Елена, говорит, что ее сын пошел гулять, а спустя минут 40 она услышала его крики о помощи.

«Услышала голос сына: Мама помоги. Выбежала на балкон и увидела, что взрослый сын соседей его за шкирку держит, дает ему подзатыльники, гнет к земле. Сыну 13 лет, а ему 33, ходит в качалку. Он потащил сына в подъезд. Я спустилась и увидела, что ребенок сидел на корточках и он его давил в пол лицом, а другой пытался лезть к нему, чтобы проверить что у него в карманах –такая потасовка. Мать их сказала такую фразу, что надо было его в квартиру затащить, и держать пока бы он не сознался. Говорили, что сын им домофон сломал. Она мне еще путь преграждала, меня отпихивали, у меня царапины остались», – описала случившееся благовещенка.

По словам женщины, соседи заявили, что ее сын испортил им домофон, хотя с поличным мальчика они не ловили. Елена считает, что даже если бы сын действительно был причастен к поломке – это не давало право соседям поднимать на мальчика руку.

Елена рассказала, что квартиру в доме они купили еще в 2010 году, однако по семейным обстоятельствам какое-то время жили в другом месте, а заехали два года назад. Придирки соседей, говорит, начались почти сразу.

«Семья у них не совсем благополучная, да и есть категория людей завистливых. Они вскрывали почту мою, интересовались и видимо читали письмо из минобороны с указанием моей пенсии. Слышала, как их мать говорила соседкам, что она работала, а у нее пенсия 13 тысяч, а я молодая, сижу и у меня пенсия гораздо больше. А то, что это пенсия по утере кормильца от минобороны – это в счет не идет. Я не знаю, что моя семья им сделала, откуда такая агрессия. Я одна воспитываю 4-х детей, никого не трогаю. А их почему-то постоянно волнует откуда у меня деньги, продукты, кто ко мне ходит. До этого инцидента я писала участковому, что были неоднократные угрозы – в прошлом году угрожали мою дочь изнасиловать, постоянно угрожают, что мальчишек побьют, но никаких действий не было, может и была какая-то беседа, да я не знаю. Боюсь, что опять это останется безнаказанно, а ребенок напуган. Тем более у него сосудистое заболевание головы. Ему даже нервничать нельзя, не то что ударяться», – поделилась Елена.

На место происшествия благовещенка вызвала правоохранителей. В городской полиции сообщили, что на место сразу выехал экипаж ППС. Опросили свидетелей и очевидцев конфликта.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за поврежденного провода домофона. В настоящее время в дежурную часть городского отдела полиции поступили заявления от матери несовершеннолетнего по поводу причинения сыну телесных повреждений, а также от второй стороны конфликта по факту поврежденного имущества. По всем поступившим заявлениям правоохранителями проводится проверка. Если факт телесных повреждений мальчтку подтвердится, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью», – прокомментировали в полиции.