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В Благовещенске соседи избили 13-летнего мальчика за сломанный домофон

В Благовещенске соседи избили 13-летнего мальчика за сломанный домофон
Фото: cherinfo.ru

В Благовещенске соседи набросились на 13-летнего мальчика за то, что он, по их мнению, сломал их домофон. Мама пострадавшего ребенка считает, что соседи давно испытывают неприязнь к их многодетной семье. Женщина думает, что причина этому – их финансовое, по мнению соседей, благополучие. В случившемся инциденте теперь разбираются правоохранители.

Происшествие случилось 5 сентября около 5 часов вечера по адресу: улица Первомайская, 68. Мама мальчика, Елена, говорит, что ее сын пошел гулять, а спустя минут 40 она услышала его крики о помощи.

«Услышала голос сына: Мама помоги. Выбежала на балкон и увидела, что взрослый сын соседей его за шкирку держит, дает ему подзатыльники, гнет к земле. Сыну 13 лет, а ему 33, ходит в качалку. Он потащил сына в подъезд. Я спустилась и увидела, что ребенок сидел на корточках и он его давил в пол лицом, а другой пытался лезть к нему, чтобы проверить что у него в карманах –такая потасовка. Мать их сказала такую фразу, что надо было его в квартиру затащить, и держать пока бы он не сознался. Говорили, что сын им домофон сломал. Она мне еще путь преграждала, меня отпихивали, у меня царапины остались», – описала случившееся благовещенка.

По словам женщины, соседи заявили, что ее сын испортил им домофон, хотя с поличным мальчика они не ловили. Елена считает, что даже если бы сын действительно был причастен к поломке – это не давало право соседям поднимать на мальчика руку.

Елена рассказала, что квартиру в доме они купили еще в 2010 году, однако по семейным обстоятельствам какое-то время жили в другом месте, а заехали два года назад. Придирки соседей, говорит, начались почти сразу.

«Семья у них не совсем благополучная, да и есть категория людей завистливых. Они вскрывали почту мою, интересовались и видимо читали письмо из минобороны с указанием моей пенсии. Слышала, как их мать говорила соседкам, что она работала, а у нее пенсия 13 тысяч, а я молодая, сижу и у меня пенсия гораздо больше. А то, что это пенсия по утере кормильца от минобороны – это в счет не идет. Я не знаю, что моя семья им сделала, откуда такая агрессия. Я одна воспитываю 4-х детей, никого не трогаю. А их почему-то постоянно волнует откуда у меня деньги, продукты, кто ко мне ходит. До этого инцидента я писала участковому, что были неоднократные угрозы – в прошлом году угрожали мою дочь изнасиловать, постоянно угрожают, что мальчишек побьют, но никаких действий не было, может и была какая-то беседа, да я не знаю. Боюсь, что опять это останется безнаказанно, а ребенок напуган. Тем более у него сосудистое заболевание головы. Ему даже нервничать нельзя, не то что ударяться», – поделилась Елена.

На место происшествия благовещенка вызвала правоохранителей. В городской полиции сообщили, что на место сразу выехал экипаж ППС. Опросили свидетелей и очевидцев конфликта.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за поврежденного провода домофона. В настоящее время в дежурную часть городского отдела полиции поступили заявления от матери несовершеннолетнего по поводу причинения сыну телесных повреждений, а также от второй стороны конфликта по факту поврежденного имущества. По всем поступившим заявлениям правоохранителями проводится проверка. Если факт телесных повреждений мальчтку подтвердится, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью», – прокомментировали в полиции.

Просмотров всего: 4982

#дети #здоровье #происшествия


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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Очередная сказка про "белого и пушистого". Почему нет мнения другой стороны конфликта?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    6 часов назад

    Noir

    Очередная сказка про "белого и пушистого". Почему нет мнения другой стороны конфликта?



    а какое мнение другой стороны вы ждете?

    мало дали?

    или не был, не участвовал, не состоял?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    "они мне завидуют", "мой сыночек не ломал", "он больной", "писала участковому", "постоянно угрожают". Может маманя сама виновата? Пока что складывается мнение, что она - та ещё провокаторша, привлекает к себе внимание, любит быть жертвой, ну и хочет чтобы её жалели и завидовали

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад



    Ему нельзя даже нервничать нельзя

    мальчтку



    Скоро буду требовать % от ставки редактора))

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А кто мог домофон сломать? Обычно у цыган такая манера мол мой ребенок милый и добрый и мухи не обидит.

  • O.Z.

    O.Z.
    5 часов назад

    Да какая разница в данном случае, кто сломал домофон. Люди совсем озверели. Если видели или знают, что пацан домофон сломал - участковый в помощь. А здоровому взрослому мужику долбить подростка - это извините уже УК РФ. Постоянно ломают домофон - камера решит все проблемы.

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    O.Z.

    Постоянно ломают домофон - камера решит все проблемы.



    Камеры бывают переполнены....

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Судя по тексту новости теперь "подзатыльник хулигану" называется "избиение ребенка"?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 часа назад

    Noir

    Судя по тексту новости теперь "подзатыльник хулигану" называется "избиение ребенка"?



    это по вашему предположению он хулиган который якобы сломал....

    а если бы вашего ребенка в пол мордой и пинком под жопу...за предположение что он украл..сломал... порвал, облил...оторвал, срубил..

    наверно не рады бы были, или спасибо сказали за помощь в воспитании?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Нормальная работа дверей с домофонами становятся проблемой в многих местах - об этом пишут в разных регионах страны! Их ломают, отключают, препятствуют их работе те, кому домофоны не удобны, кто не платит за них ( и тому отключают)... А ведь домофон - это прежде всего система Безопасности и Охраны! Необходимо установить ответственность за поломку или установление препятствий в работы домофона. Необходимо всем компаниям, занимающимися домофонами, сделать специальные надписи (!!!) на внутренней стороне двери с домофоном Об ответственности жильцов подъездов за препятствование в функционировании дверей с домофонами, за их поломку и т.п.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    4 часа назад

    NoirСудя по тексту новости теперь "подзатыльник хулигану" называется "избиение ребенка"?


    Только это поняли? Сейчас за подзатыльник своему ребенку можно вызвать к себе в гости отдел по делам попечительства(или как его там),если кто "накапает" )

  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Вот и шлепни такого, сам сядешь, потому народ и проходит мимо, а вокруг твердят- равнодушие

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад



    взрослый сын соседей его за шкирку держит, дает ему подзатыльники, гнет к земле.



    Сценарий для фильма ужасов.Достаточно было потыкать мордой лица в сломанный домофон. Несколько раз.До момента осознания и просветления. Эти малолетние дебилы только силу понимают. Но в итоге остаётся виноват тот,кто прав.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Noir

    Судя по тексту новости теперь "подзатыльник хулигану" называется "избиение ребенка"?



    а если он ещё и верующим окажется...

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    4 часа назад

    А что, вместо подзатыльника надо было поцеловать в попку этого малолетнего двуногого?

  • Ласковая

    Ласковая
    4 часа назад

    Никто не имеет права прикасаться к постороннему человеку, тем более, раздавать подзатыльник. Для разбирательств есть полиция, раз уж на родителя надежды нет. Написала заявление и правильно сделала. Женщин без мужей часто гнобят все, кому не лень. Потому что заступиться за них некому.По своему детству знаю.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Нашим людям бесполезно говорить, писать и т. д. Сама отпечатала инструкцию по пользованию домофоном и повесила на дверь. Бесполезно, подпирают дверь кирпичом и заносят и выносят мебель, а в холодное время года это смерть доводчику. А дети сейчас просто иконы, не говорить им ничего нельзя, а уж трогать, упаси боже! Потом наговорят родителям, что их обматерили, избили, а родители своим белым и пушистым верят безоговорочно. Вот не верю я этой многодетной, благополучной материально мамаше!

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    ЛайКа


    Ему нельзя даже нервничать нельзя

    мальчтку



    Скоро буду требовать % от ставки редактора))


    Каждому))

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Graf1977

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!



    Интересно выслушать, что же подразумевается под словом "многое". Ваша логика мне интересна. Продолжайте.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Graf1977

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!



    я не плачу за домофон

    и что это вам обьясняет? кроме общих фраз..многое.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Graf1977

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!



    я не плачу за домофон

    и что это вам обьясняет? кроме общих фраз..многое.



    Не свое - не жалко.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Алиса65

    Нашим людям бесполезно говорить, писать и т. д. Сама отпечатала инструкцию по пользованию домофоном и повесила на дверь. Бесполезно, подпирают дверь кирпичом и заносят и выносят мебель, а в холодное время года это смерть доводчику. А дети сейчас просто иконы, не говорить им ничего нельзя, а уж трогать, упаси боже! Потом наговорят родителям, что их обматерили, избили, а родители своим белым и пушистым верят безоговорочно. Вот не верю я этой многодетной, благополучной материально мамаше!



    внимательно читайте статью. Тут дело ни в том, что кто то не умеет пользоваться домофоном, а в том, что поврежден провод подведенный к квартире для индивидуальной трубки. А он проходит у всех по моему по верху и навряд ли его пацан достанет без стремянки. Нашли крайнего по своим предположениям и все, был бы отец у пацана тоже мог тряхнуть этого качка и конфликт был бы исчерпан. А отца нет...погиб... приходится матери и воспитывать и заявления писать на тех кто рукоприкладством занимается в отношении ее сына.

    ----

    «Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за поврежденного провода домофона.----------

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Noir

    ФЕЯ-ЭНИ

    Graf1977

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!



    я не плачу за домофон

    и что это вам обьясняет? кроме общих фраз..многое.



    Не свое - не жалко.



    вот и я о том же свою позицию и свои мысли людям приписываете. некрасиво по меньшей мере.

    А я очень бережно отношусь к домофону если что , а не оплачиваю по другой причине. И очень простой и безобидной.

  • Лорэн

    Лорэн
    3 часа назад

    А где вы прочитали,что написано про провод подведенный к квартире?написано поврежден провод подведенный к домофону,скорее всего к двери общего пользования.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Лорэн

    А где вы прочитали,что написано про провод подведенный к квартире?написано поврежден провод подведенный к домофону,скорее всего к двери общего пользования.



    к двери общего пользования все провода спрятаны и закрыты при установке, а вот к квартирам есть верхняя открытая подводка если посмотреть при надобности.или у вас не так?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ
    Noir

    ФЕЯ-ЭНИ

    Graf1977

    Интересно, а эта многодетная мамаша за домофон платит? Если нет, думаю это многое объясняет!



    я не плачу за домофон

    и что это вам обьясняет? кроме общих фраз..многое.



    Не свое - не жалко.



    вот и я о том же свою позицию и свои мысли людям приписываете. некрасиво по меньшей мере.

    А я очень бережно отношусь к домофону если что , а не оплачиваю по другой причине. И очень простой и безобидной.


    Ой, а я знаю по какой: вы ж Фея - садитесь верхом на свою волшебную палочку и влетаете в форточку))).

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Я больше матери ребёнка верю, соседей взрослых придурковатых тоже хватает. Опыт показывает: взрослый - не значит умный, хороший, воспитанный и тп и тд.

  • Datatec

    Datatec
    2 часа назад

    а по-моему проблема в том, что сегодня каждый по поводу и без лезет в сми. не пойму цель обращения в амурино этой женщины. чего хочет добиться. решение принимает полиция, а не редакция.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    По моему ясная картина. Отца нет , некому ремня всыпать! Молодец парень, который в качалку ходит, оболтусов нужно воспитывать , раз больше некому.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    а другой пытался лезть к нему, чтобы проверить что у него в карманах



    Т.е. если повреждена проводка, то в карманах что-то режущее искали? А нашли?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Тут прям заседание Следственного комитета, ну или битва экстрасенсов- и не меньше).

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    ттЯ больше матери ребёнка верю, соседей взрослых придурковатых тоже хватает. Опыт показывает: взрослый - не значит умный, хороший, воспитанный и тп и тд.


    А я знаю этого парня. Взрослый, воспитанный, с малолетства в секции легкой атлетики занимался. Услышим вторую сторону, точки над ё сразу встанут.

    А ваши нападки ни к взрослости, ни к воспитанности отношения не имеют.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Noir


    а другой пытался лезть к нему, чтобы проверить что у него в карманах



    Т.е. если повреждена проводка, то в карманах что-то режущее искали? А нашли?


    Да даже спичек в кармане хватило бы для обвинительного приговора: есть спички - значит курит, хорошие дети не курят, только плохие, да. А потом плохие дети ломают домофоны и ссут под двери соседям.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Noir



    а другой пытался лезть к нему, чтобы проверить что у него в карманах



    Т.е. если повреждена проводка, то в карманах что-то режущее искали? А нашли?



    Да даже спичек в кармане хватило бы для обвинительного приговора: есть спички - значит курит, хорошие дети не курят, только плохие, да. А потом плохие дети ломают домофоны и ссут под двери соседям.


    А еще никто никого не обвиняет, только участники конфликта друг друга. Просто обычно такие "новости" заканчиваются сюжетом, которым позавидуют голливудские режиссеры. Раз вынесли конфликт на общественное обсуждение, так давайте обсуждать.



    ЛиСа

    ттЯ больше матери ребёнка верю, соседей взрослых придурковатых тоже хватает. Опыт показывает: взрослый - не значит умный, хороший, воспитанный и тп и тд.

    А я знаю этого парня. Взрослый, воспитанный, с малолетства в секции легкой атлетики занимался. Услышим вторую сторону, точки над ё сразу встанут. А ваши нападки ни к взрослости, ни к воспитанности отношения не имеют.



    Вот уже и альтернативная точка зрения пошла.

  • тт

    тт
    1 час назад

    ЛиСа
    ттЯ больше матери ребёнка верю, соседей взрослых придурковатых тоже хватает. Опыт показывает: взрослый - не значит умный, хороший, воспитанный и тп и тд.


    А я знаю этого парня. Взрослый, воспитанный, с малолетства в секции легкой атлетики занимался. Услышим вторую сторону, точки над ё сразу встанут.

    А ваши нападки ни к взрослости, ни к воспитанности отношения не имеют.


    А на кого я напала? Я сказала, что взрослые разные бывают. Я верю, что пацана могли обидеть низачто. Все ж поверили взрослому, потому что он взрослый, а раз пацан, то стопроцентно сам дурак. Сколько с виду хороших плохих поступков совершает? Или ручаетесь за него, как за себя?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    В далёком кошмарном советском детстве от родителей ещё бы сверху прилетело.

  • тт

    тт
    22 минуты назад

    Рюмкин-ЗадунайскийВ далёком кошмарном советском детстве от родителей ещё бы сверху прилетело.


    Когда моего брата вот так обвинили в том, чего он не делал, мои родители в том советском прошлом сначала разобрались, кто был виноват. И виноват был другой пацан с нашего же двора.

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