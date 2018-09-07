За год амурским косулям нужно 30 тонн соли, прошлой зимой им досталась только треть

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В Амурской области в последние годы стабильно сокращается. В 2018 году даже ввели полный запрет на охоту на этих копытных. Одной из мер по защите популяции является подкормка животных, но на нее не хватает финансов.

Возможные меры по восстановлению популяции косуль обсудили на круглом столе, который прошел в рамках первого в области зоофорума. В масштабном мероприятии приняли участие представители дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Амурской области.

Численность косули в Приамурье в последние годы стабильно падает – помимо борьбы с браконьерами, лесными пожарами и волками, на круглом столе обсудили и возможность восстановления популяции за счет усиления биотехнических мероприятий в амурских заказниках.

«Сибирская косуля – пластичный вид, имеющий тенденцию к миграциям в поисках более благоприятных условий и наличия богатой кормовой базы. Животные хорошо реагируют на подкормку, охотно «пользуются» полями, которые специально для копытных ежегодно засевают в заказниках. Однако, в работе по этому направлению дирекция сталкивается с недостатком финансирования», – рассказал главный охотовед Михаил Лесик.

К примеру, для обновления солонцов в 32 амурских заказниках в год требуется минимум 30 тонн соли. Однако, из-за нехватки средств на эти цели в прошлом году удалось закупить только 10 тонн. Также складывается ситуация и с другими компонентами, которые требуются животным.

Между тем, растительный корм, которым питается косуля, беден солями натрия, кальция, кобальтом, йодом и многими другими микроэлементами. Минеральное голодание весьма распространенное явление в мире травоядных. Животные очень чутко реагируют на неполноценность кормов. Наличие солонцов способно удерживать копытных от миграций. А систематическая подкормка не только делает животных более устойчивыми к заболеваниям и повышает их плодовитость, но и спасает их от отравления минеральными удобрениями, так как при минеральном голодании звери набрасываются даже на вредные солесодержащие вещества

По итогам обсуждения участники круглого стола приняли решение обратиться к областному правительству с рекомендацией увеличить финансирование биотехнических мероприятий, направленных на повышение численности копытных, в частности косули, сообщили в областном охотуправлении.