Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:58 4

Во Владивостоке 9 сентября откроется выставка «Улица Дальнего Востока»

Во Владивостоке 9 сентября откроется выставка «Улица Дальнего Востока»

9 сентября в 12:00 в рамках IV Восточного экономического форума пройдет торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». На ней будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности ДФО. На «Улице Дальнего Востока» будут представлены экспозиции разных дальневосточных регионов, в том числе и Амурской области.

Как сообщалось ранее, павильон Приамурья представлен в виде современного технологичного Data-центра. В интерактивном режиме с помощью информационной панели «ТОРы региона» познакомят с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.

Инвесторам представят в виде светодиодной стены газохимический кластер с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль. Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360 градусное видео, бесконтактное управление 3D моделью, 3D печать. Посетителям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем. Цель – привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Мост в Китай – один из ключевых проектов, который расширяет возможности экспорта Амурской области. Проект уникальный, позиционирует регион как высокотранзитный, с высоким экспортным потенциалом и крупнейшими проектами логистики.

В открытии выставки примет участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», – прокомментировал Юрий Трутнев.

Выставка «Улица Дальнего Востока» станет одним из ключевых событий культурной программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В эти дни выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15 и 16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.

Просмотров всего: 423

#Дальний Восток #экономика


Общество 2

На бизнес-форуме «Промсвязьбанк» представил фотовыставку о благовещенских предпринимателях
Экономика 4

С начала года Благовещенская таможня перечислила в федеральную казну почти 3,5 миллиарда рублей
Экономика 1

В Благовещенске состоялся форум предпринимательского сообщества Приамурья
Экономика 10

Приамурье вошло в десятку регионов с самой эффективной налоговой политикой
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • didi*

    didi*
    3 часа назад

    Очередная крупная растрата денег для показухи! И каждый год одно и то же. Зато детям на операции всем миром собираем...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Решили в этом году не строить новый павильон. Наконец начали понимать , что толку от таких форумов - хрен да маленько.

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Понты, они и в Африке понты...

  • ANTANTA

    ANTANTA
    8 минут назад

    ь

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь