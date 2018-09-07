Во Владивостоке 9 сентября откроется выставка «Улица Дальнего Востока»

9 сентября в 12:00 в рамках IV Восточного экономического форума пройдет торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». На ней будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности ДФО. На «Улице Дальнего Востока» будут представлены экспозиции разных дальневосточных регионов, в том числе и Амурской области.

Как сообщалось ранее, павильон Приамурья представлен в виде современного технологичного Data-центра. В интерактивном режиме с помощью информационной панели «ТОРы региона» познакомят с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.

Инвесторам представят в виде светодиодной стены газохимический кластер с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль. Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360 градусное видео, бесконтактное управление 3D моделью, 3D печать. Посетителям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем. Цель – привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Мост в Китай – один из ключевых проектов, который расширяет возможности экспорта Амурской области. Проект уникальный, позиционирует регион как высокотранзитный, с высоким экспортным потенциалом и крупнейшими проектами логистики.

В открытии выставки примет участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», – прокомментировал Юрий Трутнев.

Выставка «Улица Дальнего Востока» станет одним из ключевых событий культурной программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В эти дни выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15 и 16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.