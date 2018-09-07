Девушке ампутировали палец из-за привычки грызть ногти

Фото: Facebook.com

Студентке Кортни Уитхорн из австралийского города Брисбен ампутировали большой палец из-за редкой формы рака кожи. Началось все с привычки грызть ногти.

Когда Кортни Уайтборн из Брисбена (Австралия) была подростком, одноклассники травили и дразнили ее. Девушка на нервной почве начала грызть и прикусывать ногти, пытаясь таким образом бороться со стрессом. Из-за этого у девушки начались проблемы со здоровьем.

В 2014 году из-за частых повреждений ногтевого ложа на большом пальце правой руки Кортни появилась вертикальная черная полоса. Австралийка испугалась, когда увидела изменение кожного покрова, но подумала, что раз палец не болит, то ничего страшного не произошло. Три года девушка успешно скрывала болезнь от родителей и знакомых. За это время ноготь полностью почернел.

После того как испуганная Кортни все же обратилась в больницу, оказалось, что у девушки развивается рак – редкая субгумальная меланома, которая практически не встречается у людей ее возраста. Кортни провели курс лечения и сделали три операции, пытаясь полностью очистить палец.

Фото: Facebook.com

Лечение не помогло и чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни в организме, палец ампутировали. Врачи надеются, что это поможет девушке полностью избавиться от рака. Сейчас Кортни выздоравливает, сообщает VestaNews.