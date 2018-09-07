В Серышеве инвалиды не могут попасть на почту и в отделение ПФР

Обновлено: 14:17



Жители Серышева обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» с проблемой отсутствия доступной среды. В центре поселка находится отделение почты, на входе которого отсутствует пандус. И инвалидам-колясочникам трудно попасть в офис. Аналогичная ситуация и с отделением Пенсионного фонда.

«Этот беспредел находится в самом центре поселка Серышево – на улице Комсомольской, – рассказала местная жительница Алена. – Ко входу ведет лестница, и она не оборудована пандусом. Причем, если на почте только три ступеньки, то в этом же здании к офису Пенсионного фонда ведут 5-6 ступенек».

В областном филиале «Почты России» пояснили, что почтовое отделение 676 355 размещается в здании по улице Комсомольской на правах аренды, и установка пандуса здесь возможна по инициативе собственника помещения.

«Люди с инвалидностью могут бесплатно получать почтовые услуги на дому. В удобное время почтальон придет по указанному адресу и принесет пенсию, а также, если необходимо, произведет оплату за услуги ЖКХ, связи, страховку, кредиты и штрафы, поможет отправить письмо или посылку, денежный перевод и так далее, – сообщили в пресс-службе «Почты России». – Для этого нужно оставить заявку, позвонив в ближайшее отделение связи или на «горячую линию» филиала 8 (4162) 226-000. Узнать номер почтового отделения можно на сайте pochta.ru или в официальном мобильном приложении "Почты России"».

В областном министерстве соцзащиты также добавили, что в области действует государственная программа «Доступная среда», в рамках которой также проводится установка пандусов. Но по программе пандусы устанавливаются только к областным и муниципальным учреждениям. В министерстве добавили, что, в случае, если пандус установить нет возможности, можно оборудовать кнопку вызова сотрудников учреждения.

В областном отделении ПФР сообщили, что клиентская служба Пенсионного фонда в Серышевском районе действительно находится в неприспособленном здании, на втором этаже. Помещения арендуются, так как на строительство отдельного офиса средства не предусмотрены. Пристраивать пандус не имеет смысла, так как лестница на второй этаж узкая для установки ступенькохода. Другого помещения, чтобы оно находилось на первом этаже, в центре поселка нет. Поэтому для работы с маломобильными людьми в Серышеве предусмотрены дистанционные варианты.

«По требованиям программы "Доступная среда" у входа в здание размещена кнопка вызова специалиста, она в рабочем состоянии. Специалист сразу же спускается и принимает документы, выдает справки, эта работа отлажена, жалоб не было, – сообщили в пресс-службе отделения ПФР. – Также существует вызов специалиста на дом, в том числе и по селам Серышевского района, телефон для оставления заявки 21-3-74».

Кроме того, можно подать заявление через «Личный кабинет» на сайте pfrf.ru, где представлены более 50 услуг, в том числе, назначение и доставка пенсии, вопросы по выплатам по инвалидности, материнскому капиталу и так далее. С начала года Пенсионный фонд принял от жителей Серышевского района 560 заявлений через «Личный кабинет», из них половина – на назначение и доставку пенсий.