После жалоб водителей время работы светофора на Новотроицком шоссе увеличили

Теперь вместо 25 секунд зеленый сигнал светофора на Новотроицком шоссе горит 34 секунды, при этом на улицах Воронкова и Кольцевая время не изменилось – зеленый сигнал светофора горит также 25 секунд.

«Новотроицкое шоссе мы на 9 секунд увеличили. Вообще мы в конце мая перевели светофор на этом перекрестке на трехфазный режим работы, но жалобы начали поступать только сейчас, до этого заторов не было. Это связано с тем, что, во-первых, люди приехали с отпусков, а во-вторых, начался образовательный процесс. Начались занятия, детей повезли в школу, и нагрузка на перекресток увеличилась. Поэтому время работы светофора было изменено. Будем сейчас следить за ситуацией и еще корректировать время при необходимости», – рассказали в городском отделе ГИБДД.