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7сентября
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сегодня, 10:35 8

После жалоб водителей время работы светофора на Новотроицком шоссе увеличили

После жалоб водителей время работы светофора на Новотроицком шоссе увеличили

В Благовещенске изменилось время работы светофора на перекрестке Новотроицкое шоссе – Воронкова – Кольцевая. Корректировки внесли из-за многочисленных жалоб водителей на пробки. Изменения коснулись зеленого сигнала светофора со стороны Новотроицкого шоссе.

Теперь вместо 25 секунд зеленый сигнал светофора на Новотроицком шоссе горит 34 секунды, при этом на улицах Воронкова и Кольцевая время не изменилось – зеленый сигнал светофора горит также 25 секунд.

«Новотроицкое шоссе мы на 9 секунд увеличили. Вообще мы в конце мая перевели светофор на этом перекрестке на трехфазный режим работы, но жалобы начали поступать только сейчас, до этого заторов не было. Это связано с тем, что, во-первых, люди приехали с отпусков, а во-вторых, начался образовательный процесс. Начались занятия, детей повезли в школу, и нагрузка на перекресток увеличилась. Поэтому время работы светофора было изменено. Будем сейчас следить за ситуацией и еще корректировать время при необходимости», – рассказали в городском отделе ГИБДД.

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#транспорт


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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    6 часов назад

    Пока люди не пожалуются. Мониторить-то нужно, прогнозировать. Как вчера родились.

  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    6 часов назад

    Теперь, пожалуйста, тоже самое на Игнатьевском-Студенческой!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    6 часов назад

    Да по минуте минимум нужен интервал, во все стороны

  • Путник

    Путник
    6 часов назад

    Благовещенск поделен на идеальные кварталы и это позволяет организовать систему односторонних улиц, что разгрузить принципиально весь город.

    Запретить левые повороты и проблема многих перекрестков решена. Это было в Москве и др. крупных городах и проблемы уходили без всяких наворлчаных светофоров.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    толстопопые водители теперь довольны))

  • O.Z.

    O.Z.
    5 часов назад

    Офигеть. Теперь Воронкова и Кольцевая еще дольше стоять будут??? Капец. Пусть начальник ГИБДД каждое утро через этот перекресток на работу ездит, чтобы понять.

  • сталь

    сталь
    2 часа назад

    Интересно когда дорогу сделают в Чигири с Василенко. Или через Тепличку... Люди объезжают вкруговую, а могли бы напрямую проехать в микраху и этот перекресток значительно бы разгрузился.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Путник

    Благовещенск поделен на идеальные кварталы и это позволяет организовать систему односторонних улиц, что разгрузить принципиально весь город. Запретить левые повороты и проблема многих перекрестков решена. Это было в Москве и др. крупных городах и проблемы уходили без всяких наворлчаных светофоров.



    +1000050000!!! Только с Патайи приехал, вот там так и сделано, напряжённое движение, но пробок нет!

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