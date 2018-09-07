После жалоб водителей время работы светофора на Новотроицком шоссе увеличили
В Благовещенске изменилось время работы светофора на перекрестке Новотроицкое шоссе – Воронкова – Кольцевая. Корректировки внесли из-за многочисленных жалоб водителей на пробки. Изменения коснулись зеленого сигнала светофора со стороны Новотроицкого шоссе.
Теперь вместо 25 секунд зеленый сигнал светофора на Новотроицком шоссе горит 34 секунды, при этом на улицах Воронкова и Кольцевая время не изменилось – зеленый сигнал светофора горит также 25 секунд.
«Новотроицкое шоссе мы на 9 секунд увеличили. Вообще мы в конце мая перевели светофор на этом перекрестке на трехфазный режим работы, но жалобы начали поступать только сейчас, до этого заторов не было. Это связано с тем, что, во-первых, люди приехали с отпусков, а во-вторых, начался образовательный процесс. Начались занятия, детей повезли в школу, и нагрузка на перекресток увеличилась. Поэтому время работы светофора было изменено. Будем сейчас следить за ситуацией и еще корректировать время при необходимости», – рассказали в городском отделе ГИБДД.
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