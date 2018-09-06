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6 сентября 2018, 20:12 2

На субсидирование авиаперевозок в ДФО выделят еще 400 миллионов рублей

На субсидирование авиаперевозок в ДФО выделят еще 400 миллионов рублей
Фото: sonmir.ru

Дополнительные 400 миллионов рублей будет выделено в 2018 году для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток страны. Льготные перевозки будут действовать до 1 декабря 2018 года.

«Транспортная доступность – ключевой вопрос для Дальнего Востока, здесь проблемы копились десятилетиями. От этого зависит качество жизни людей на территории. И поэтому мы плотно занимаемся решением этой проблемы и будем заниматься комплексно и последовательно вместе с министром транспорта Евгением Ивановичем Дитрихом», – заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Он также сообщил, что будет принято решение по созданию рабочей группы, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть.

«Наша задача сегодня – как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», – цитирует министра пресс-служба Минвостокразвития.

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#российская власть #транспорт


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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Получается, что деньги есть! МЕДВЕДЕВ

    ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

    Председатель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель правительства Российской Федерации частенько говорит что денег нет, но вы держитесь... Зачем врать?! Вопрос возникает, транспортная доступность для кого? Для кого и на кого пойдут 400 миллионов? Судя по статье, их потратят не на коренных дальневосточников, желающих куда либо съездить, проведать родственников, по другим делам.

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Для льготников и пойдет, в том числе и для коренных дальневосточников

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