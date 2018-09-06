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6 сентября 2018, 19:42 1

Амурчане хотят украсить свои села на областной миллион рублей

Амурчане хотят украсить свои села на областной миллион рублей

Десятки амурских сел получат деньги из областного центра на благоустройство. В порядок будут приводить парки, стадионы и улицы. На это выделяется 44 миллиона рублей, каждое село может получить до одного миллиона.

Выиграть миллион на благоустройство хотят в селе Николаевка Тамбовского района. Село жители благоустраивали своими силами и с помощью местного бюджета. Разгребли пустырь, обустроили футбольное поле, повесили волейбольную сетку, купили тренажеры, коньки, клюшки, мячи, установили детские качели. Всего потратили 800 тысяч рублей.

«Участвовало всё население – от маленького до старенького. И красили, и бетонировали, и колеса вкапывали, так как у нас всё такое скромненькое, зато участвовали все жители села. Хотелось бы, конечно, очень хотелось нам попасть в эту программу поддержки местных инициатив, всё население у нас только "за". Молодежь у нас создала свой проект, что они хотят здесь видеть», – рассказала глава Николаевского сельского совета Наталья Нестеренко.

Свой парк жители решили улучшить. В проекте есть велодорожки, тротуар, спортивный комплекс, песочницы, беседки и баскетбольная площадка. Люди готовы вложить свои деньги. Это одно из условий инициативного бюджетирования. Инвесторами проекта должны стать сами сельчане. Тогда можно рассчитывать на финансовую помощь областного бюджета. В Николаевке провели опрос. И оказалось, что именно в развитие парка готовы вложить деньги большинство семей.

Первое место с очень большим отрывом выиграло направление – игровые площадки. Предпочтение ему отдали 154 семьи. Сумма вложения населения составляет 46 100 рублей.

Если николаевский проект победит, село получит в 2019 году миллион рублей.

«У меня сильно изменилось отношение к Николаевке – люди стали добрее намного, стали активнее участвовать во всех мероприятиях, предлагают свои какие-то планы. Ребятишки наши, я была вообще поражена нашими волонтерами. Они такие молодцы, такие шустрые, такие быстрые, отзываются с первого слова и даже им 10 раз говорить не надо», – рассказала жительница села Светлана Карабухина.

В числе претендентов на миллион также село Тамбовка. В райцентре появилось искусственное озеро. Территорию вокруг сейчас благоустраивают и озеленяют. Здесь будут расти 30 видов деревьев и кустарников, установят детские площадки.

«Провели большую работу по сбору денежных средств от спонсоров, от населения, мы провели аукцион, огородили весь парк с одной и с другой стороны, сделали изгородь вокруг озера, отлили бетоном откосы по озеру. На этом денежные средства у нас закончились. В этом году мы собрали пожертвования на парк 650 тысяч рублей – от населения и от спонсоров, своих мы вложили около миллиона рублей», – сообщил глава Тамбовского сельского совета Сергей Гречихин.

Всего на реализацию сельских проектов благоустройства в 2019 году выделяется 44 миллиона рублей. А это значит, что 44 села могут рассчитывать на помощь областного кошелька. Желающих поучаствовать в программе уже больше 90. Кто победит и получит миллионы, станет известно в будущем году.

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#областная власть


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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    "Десятки амурских сел получат деньги из областного центра на благоустройство. В порядок будут приводить парки, стадионы и улицы".

    Жаль, для города такого конкурса нет: неплохо было бы Бурхановку в порядок привести, думаю, многие горожане приняли бы посильное участие.

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