В Благовещенске хотят построить приют для животных на 2 000 мест

Как регулировать численность бездомных животных гуманным путем – этот вопрос обсудили общественники, волонтеры, ветеринары, чиновники. В ДальГАУ прошел первый на Дальнем Востоке форум зоозащитников.

Его провели на деньги президентского гранта. Зоозащитники представили свои проекты по решению проблемы безнадзорных собак и кошек.

Многофункциональный центр для бездомных животных пока существует только на картинке. По проекту в центре будут вольеры, ветклиника, площадки для выставок и дрессировки. Несмотря на то, что его стоимость оценивают в 100 миллионов рублей, автор проекта считает, что строительство реально. Центр будет самоокупаемым. Но на первом этапе понадобятся бюджетные деньги. Подобного комплекса ни в Приамурье, ни на Дальнем Востоке еще нет.

«Мы хотим расширить приют для животных "Остров спасения" с маленького на большой центр, чтобы там могло разместиться до 2 000 животных бездомных, это реально сделать, плюс еще будут услуги гостиницы – передержка для собак и так далее для частных лиц», – пояснил участник зоофорума Игорь Гребенюк.

Свои проекты зоозащитники представили в рамках первого в области и на Дальнем Востоке зоофорума «Амур». В нем участвовали 200 специалистов. Это волонтеры, ветеринары и общественники. Поделиться опытом приехали спикеры из Санкт-Петербурга и Москвы. Они считают, что решать проблемы бродячих животных гуманно и эффективно без поддержки власти невозможно. Первым шагом для диалога с чиновниками станет подготовка законодательной базы в отношении бездомных животных. И в результате планируется создание учреждений по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску.

«Мы должны много об этом говорить, обращать на это внимание, просвещать население и предлагать государству готовые понятные рабочие схемы. Кроме нас, это никто не сделает, кроме общественников, то есть мы должны придти с готовым решением в государство, с готовым, просчитанным экономически, юридически для того, чтобы им только брать и вместе с нами реализовывать», – рассказала директор благотворительного фонда «Образ жизни» из Москвы Елена Береговая.

Президентский грант для проведения форума выиграла общественная организация «Остров спасения». Идею поддержали областное правительство и городская администрация. Однако зоофорум не пришелся по душе некоторым амурским зоозащитникам. На организацию мероприятия было потрачено полтора миллиона рублей. Это и возмутило нескольких любителей животных. Они бойкотировали форум.

«Для чего будет потрачено столько государственных денег, когда тысячи бездомных собак и кошек на улицах города плодят щенков и котят, умирают от голода и болезней? Ответим: на футболки, ручки и другую атрибутику, которая после проведения отправится на помойку; на оплату проезда и проживания ветеринаров-онкологов, заявленных спикерами на форуме; на цветной лазерный принтер и другой антураж. Считаем, что поговорить о проблеме можно бесплатно», – считают оппоненты.

Организаторы говорят, что для решения проблем с бездомными животными сначала нужно установить диалог между властью, зоозащитниками и общественниками.

«Существующие проблемы с безнадзорными животными, они уже настолько актуальны, что о них нужно говорить и говорить не где-то в интернете, не в кулуарах, а на открытых публичных площадках», – рассказала зампредседателя общественной организации «Остров спасения» Нина Стельмахова.

Варианты решения проблем, которые разработают участники форума, опишут в резолюции. Ее направят в профильные учреждения, в правоохранительные и надзорные органы.