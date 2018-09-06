С 10 сентября изменится схема движения трех автобусных маршрутов

С понедельника, 10 сентября, временно изменяется схема движения автобусов маршрутов № 22, № 28, № 38. Схема движения автобусов изменяется в связи с проведением ремонтных работ по улице Строителей в районе пересечения с улицей Трудовой с 10 по 24 сентября.

Маршрут № 22 будет проходить по улицам: 50-летия Октября – Зеленой – Строителей –Муравьева-Амурского – Зеленой – 50-летия Октября – далее по утвержденному маршруту. Маршрут № 28 будет проходить по улицам: Театральной – Кольцевой – 50-летия Октября –Зеленой – Строителей – Муравьева-Амурского – Зеленой – 50-летия Октября – Кольцевой – Театральной – далее по утвержденному маршруту. Маршрут № 38 будет проходить по улицам: Чайковского – Театральной – Кольцевой – 50-летия Октября – Зеленой – Строителей – Муравьева-Амурского – Зеленой – 50-лет Октября – Текстильной – далее по утвержденному маршруту.

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#ЖКХ #транспорт

Василий Кленин