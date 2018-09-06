Верующих Благовещенска возмутил вопрос городских властей о необходимости храма на «Золотой миле»

Православных благовещенцев возмутил один из вопросов по поводу реконструкции центральной площади и «Золотой мили». Речь идет о вопросе № 7 – нужен ли на этой территории храм. Некоторые возмущенные верующие даже решили обращаться к президенту. Между тем после возникшей шумихи вопрос исчез.

Всколыхнувший православную общественность вопрос появился на сайте городской администрации около месяца назад. Всего вопросов 18, но именно 7-й наделал столько шума. Дословно он звучал так: «Нужен ли храм на территории "Золотой мили"?»

Мнение благовещенских верующих по этому поводу выразил на своем интернет-канале амурский священник Святослав Шевченко. Он сделал подробный видеообзор, в котором рассказал, что с вопросом про храм на намывной территории связано сразу несколько странностей.

В частности, то, что при ответе на этот вопрос можно поставить галочки одновременно напротив двух ответов – «да» и «нет», тогда как на другие вопросы возможен только один вариант ответа.

Кстати, дуальный ответ можно дать и на вопрос: «Нужно ли переносить сцену для проведения праздничных мероприятий на территорию "Золотой мили"?».

Смутило священника и то, что проголосовать можно было с одного IP-адреса неограниченное количество раз.

Кроме того, православный блогер интересуется, почему мэрия не задает вопросов о необходимости строительства на «Золотой миле» коммерческих проектов.

«Лично я-то прекрасно понимаю – земля на "Золотой миле" действительно золотая. И в городе Благовещенске есть множество крупных предпринимателей, которые претендуют на данную территорию, и они с удовольствием понастроили бы там торговых центров», – такой вывод сделал православный блогер.

Проект «Золотой мили» с храмом в центре намывной территории горожане выбрали в ходе опроса общественного мнения в 2012 году. На выбор предоставлялось несколько вариантов. Более того, в центре города до прихода советской власти стоял храм. Кафедральный собор находился на том месте, где сейчас стоит памятник Мухину. Но православные до сих пор считают это место исторически своим.

Сейчас вопрос под номером 7, возмутивший верующих, с сайта городской администрации исчез. Теперь там нет даже похожей формулировки.

«Голосование по вопросу приостановлено», – говорится на сайте. В мэрии это объяснили накруткой голосов.

«Был зафиксирован факт накрутки голосов именно по вопросу № 7. В связи с этим технической службой на период устранения нарушения приостановлено голосование по данному вопросу. Строительство храма на территории "Золотой мили" определено существующим проектом планировки "Золотой мили". На сегодняшний день на сайте администрации города Благовещенска проходит опрос мнения горожан по благоустройству данного участка, что является обязательным этапом при проведении работ на территориях общего пользования», говорится в официальном ответе городской администрации.

Ситуацию не оставил без внимания даже врио губернатора Василий Орлов. В одной из социальных сетей он прокомментировал пост руководителя отдела религиозного образования Благовещенской епархии по поводу этого опроса.

«Мэрия попыталась провести опрос, а получился вброс. До вброса количество голосов "за" храм было около 70 %, при 3 тысячах проголосовавших», – написал врио губернатора.

К решению о появлении храма на «Золотой миле» благовещенцы относятся неоднозначно. Защитников строительства объекта культа корреспондент «Альфа-канала» в ходе опроса среди прохожих почти не встретил.

«Это лишнее будет, но только если туристов привлекать», «Я думаю, что нет. У нас есть несколько православных храмов, для города этого достаточно», «Вы знаете, такое место чудесное. Просто храм тут не вписывается», – такие мнения высказывали горожане.

Ставится ли строительство храма под сомнение, пока непонятно. Летом сообщалось, что проект «Золотой мили» могут пересмотреть и скорректировать.

Тем временем голосование по этой теме стартовало на Амур.инфо. Желающие могут оставить свой голос в соответствующем разделе сайта.