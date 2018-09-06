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6 сентября 2018, 18:51 58

Верующих Благовещенска возмутил вопрос городских властей о необходимости храма на «Золотой миле»

Верующих Благовещенска возмутил вопрос городских властей о необходимости храма на «Золотой миле»

Православных благовещенцев возмутил один из вопросов по поводу реконструкции центральной площади и «Золотой мили». Речь идет о вопросе № 7 – нужен ли на этой территории храм. Некоторые возмущенные верующие даже решили обращаться к президенту. Между тем после возникшей шумихи вопрос исчез.

Всколыхнувший православную общественность вопрос появился на сайте городской администрации около месяца назад. Всего вопросов 18, но именно 7-й наделал столько шума. Дословно он звучал так: «Нужен ли храм на территории "Золотой мили"?»

Мнение благовещенских верующих по этому поводу выразил на своем интернет-канале амурский священник Святослав Шевченко. Он сделал подробный видеообзор, в котором рассказал, что с вопросом про храм на намывной территории связано сразу несколько странностей.

В частности, то, что при ответе на этот вопрос можно поставить галочки одновременно напротив двух ответов – «да» и «нет», тогда как на другие вопросы возможен только один вариант ответа.

Кстати, дуальный ответ можно дать и на вопрос: «Нужно ли переносить сцену для проведения праздничных мероприятий на территорию "Золотой мили"?».

Смутило священника и то, что проголосовать можно было с одного IP-адреса неограниченное количество раз.

Кроме того, православный блогер интересуется, почему мэрия не задает вопросов о необходимости строительства на «Золотой миле» коммерческих проектов.

«Лично я-то прекрасно понимаю – земля на "Золотой миле" действительно золотая. И в городе Благовещенске есть множество крупных предпринимателей, которые претендуют на данную территорию, и они с удовольствием понастроили бы там торговых центров», – такой вывод сделал православный блогер.

Проект «Золотой мили» с храмом в центре намывной территории горожане выбрали в ходе опроса общественного мнения в 2012 году. На выбор предоставлялось несколько вариантов. Более того, в центре города до прихода советской власти стоял храм. Кафедральный собор находился на том месте, где сейчас стоит памятник Мухину. Но православные до сих пор считают это место исторически своим.

Сейчас вопрос под номером 7, возмутивший верующих, с сайта городской администрации исчез. Теперь там нет даже похожей формулировки.

«Голосование по вопросу приостановлено», – говорится на сайте. В мэрии это объяснили накруткой голосов.

«Был зафиксирован факт накрутки голосов именно по вопросу № 7. В связи с этим технической службой на период устранения нарушения приостановлено голосование по данному вопросу. Строительство храма на территории "Золотой мили" определено существующим проектом планировки "Золотой мили". На сегодняшний день на сайте администрации города Благовещенска проходит опрос мнения горожан по благоустройству данного участка, что является обязательным этапом при проведении работ на территориях общего пользования», говорится в официальном ответе городской администрации.

Ситуацию не оставил без внимания даже врио губернатора Василий Орлов. В одной из социальных сетей он прокомментировал пост руководителя отдела религиозного образования Благовещенской епархии по поводу этого опроса.

«Мэрия попыталась провести опрос, а получился вброс. До вброса количество голосов "за" храм было около 70 %, при 3 тысячах проголосовавших», – написал врио губернатора.

К решению о появлении храма на «Золотой миле» благовещенцы относятся неоднозначно. Защитников строительства объекта культа корреспондент «Альфа-канала» в ходе опроса среди прохожих почти не встретил.

«Это лишнее будет, но только если туристов привлекать», «Я думаю, что нет. У нас есть несколько православных храмов, для города этого достаточно», «Вы знаете, такое место чудесное. Просто храм тут не вписывается», – такие мнения высказывали горожане.

Ставится ли строительство храма под сомнение, пока непонятно. Летом сообщалось, что проект «Золотой мили» могут пересмотреть и скорректировать.

Тем временем голосование по этой теме стартовало на Амур.инфо. Желающие могут оставить свой голос в соответствующем разделе сайта.

Стоит ли, по вашему мнению, строить храм на «Золотой миле»?

Да, Благовещенску не хватает храмов

Да, это привлечет туристов

Да, находясь на границе с КНР, храм станет лицом России

Нет, там нужно строить другие объекты: гостиницы, парки, игровые комплексы и т.п.

Нет, в городе достаточно храмов

Нет, храм не вписывается в задуманную концепцию обустройства «Золотой мили»

Мне все равно

Просмотров всего: 2111

#религия


Общество 31

Совсем оборзели нынче сутенеры: священника возмутило объявление о работе
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Архиепископ Лукиан совершил закладку памятных капсул трех новых храмов
Комментарии
Показать все (58) Обсудить на форуме
  • full

    full
    6 часов назад

    Вопрос только один - епархия готова заплатить за строительство храма бюджету наравне с коммерсами? Если нет - идите лесом, дармоеды.

  • Шигорин

    Шигорин
    6 часов назад

    На голосовалке АИ тоже вброс? Или таки люди выразили свое мнение?

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    фуль дело молвит хоть и единоросс

  • †♄ع ६ℵð

    †♄ع ६ℵð
    5 часов назад

    Ещё бы голоса отсекались людей не с Амурской области. а то щас РПЦ опять клич Всероссийского масштаба кинет и посыпятся на сайт голоса с Москвы,Питера и прочих крупных городов.

  • Святослав Шевченко

    Святослав Шевченко
    5 часов назад

    Уважаемые сотрудники Амур.инфо! Мне сообщают, что с мобильной версии есть возможность повторного голосования. Исправьте, пожалуйста, а то опять начнутся накрутки со стороны наших оппонентов. Мы за честное голосование.

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Святослав Шевченко

    Уважаемые сотрудники Амур.инфо! Мне сообщают, что с мобильной версии есть возможность повторного голосования. Исправьте, пожалуйста, а то опять начнутся накрутки со стороны наших оппонентов. Мы за честное голосование.



    Береговая территория должна быть только общественно -культурного значения, а не культового.

    Идет со своим храмом куда по дальше.

  • гусеница

    гусеница
    5 часов назад

    Почему нельзя спрашивать про храм..... лучше к президенту на счёт понижения цен до китайского варианта за электроэнергию обратитесь.

    Храм точно там не к месту.

    С уважением

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    «Мэрия попыталась провести опрос, а получился вброс. До вброса количество голосов "за" храм было около 70 %, при 3 тысячах проголосовавших», – написал врио губернатора."

    А до этого момента не было вброса?!... Поздно врио губернатора, значит, заглянул на страничку голосования: накрутки в пользу строительства храма начались в ночь на 31 августа и продолжались несколько дней. Краткая история со странички "батюшкиного блога":

    » Myxira , сегодня, 16:03

    Шевченко, "борец за правду", а где ранние скрины?...

    От начала голосования ровно до конца августа по пункту строительства храма стабильно держалось соотношение 83,5% к 16,5%, не в пользу строительства храма. Жаль, скринов не сделала, но проголосовавшие в этот период, подтвердят.

    Затем случилось вот это:

    » Myxira , 31 августа, 10:29

    Все еще хотите голосовать?...

    Недавно нам, горожанам было предложено проголосовать на официальном сайте Администрации города Благовещенска за благоустройство и реконструкцию площади имени В.И. Ленина и территорию "Золотой мили".

    Приблизительно, неделю идет голосование. Открыла вкладку и периодически заглядываю. По пункту номер 7 всю дорогу, вплоть до сегодняшнего утра, сохранялось соотношение 83,5% и 16,5% не в пользу строительства храма. Так было и вчера вечером. Что же видим сегодня? По всем пунктам привычное соотношение, кроме пункта 7: 58,33% и 41,57%... http://xn--80abedla9acxg1b7f.xn--p1ai/blagoustrojstvo/dedushka-lenin/view_result/4-anketa?rid=427

    И это - официальный сайт Администрации города!!!... Все еще хотите голосовать?...

    http://forum.amur.info/goverment/153723/?page=last&page=44

    С 30-31 августа пошел круглосуточный мега-прирост конкретно по 7 пункту в пользу храма. Спустя несколько дней, видимо, кто-то устроил соревнование-догонялки, в результате которого число проголосовавших по 7 пункту дошло то ли до 12, то ли 14 тысяч с хвостиком. После этого данный пункт голосования исчез.

    Передергивать факты, Шевченко, недостойно.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Святослав Шевченко

    Уважаемые сотрудники Амур.инфо! Мне сообщают, что с мобильной версии есть возможность повторного голосования. Исправьте, пожалуйста, а то опять начнутся накрутки со стороны наших оппонентов. Мы за честное голосование.



    Это... у тебя шапка горит.



  • Алекс943

    Алекс943
    5 часов назад

    Может синагогу там построить а лучше будистский храм, китайцы оценят

  • троль здесь

    троль здесь
    5 часов назад



    Некоторые возмущенные верующие даже решили обращаться к президенту.



    а они не возмущены тем что президент подымает пенсионный возраст и налоги? из за него теперь будем работать дольше и платить больше.. президент занимается не богоугодным делом, людям делает зло

  • Мелисса

    Мелисса
    5 часов назад

    Я видела опрос в другой соцсети, там почти единогласно все против.

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    гусеница

    Почему нельзя спрашивать про храм..... лучше к президенту на счёт понижения цен до китайского варианта за электроэнергию обратитесь. Храм точно там не к месту. С уважением



    Потому, что у них "договоренности": "Подозреваю, что кое у кого из власть имущих появилось желание похерить мнение благовещенцев и достигнутые договоренности, чтобы православного храма в этом районе не было" (из блога Шевченко)

    Вот и врио губернатора первые большие вбросы не заметил... А народ-то, начально голосованию удивлялся... А тут - "договоренности"

    Зачем опрос замутили, коли не готовы слышать мнение горожан?

  • full

    full
    5 часов назад

    Поп должен сидеть в тюрьме.

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Мелисса

    Я видела опрос в другой соцсети, там почти единогласно все против.



    Так и тут два практически единогласных и единодушных пункта были: 7 и 11

  • mm_Ник

    mm_Ник
    5 часов назад

    какой нафиг храм!!! Название Золотая миля и храм как-то не сочетаются.

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Зачем там храм?? В микрорайоне строиться, достаточно..

    Категорически, против..

  • mm_Ник

    mm_Ник
    5 часов назад

    против!!!

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    против - для города храмов уже достаточно!

  • ямщик

    ямщик
    5 часов назад

    Да он там нинафиг не нужен этот храм. Неверующие Благовещенска возмущены тем, что на Золотой миле пытаются устроить культовое сооружение одной из конфессий. У нас и православных то столько нету, сколь храмов понастроили.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Святослав Шевченко

    Уважаемые сотрудники Амур.инфо! Мне сообщают, что с мобильной версии есть возможность повторного голосования. Исправьте, пожалуйста, а то опять начнутся накрутки со стороны наших оппонентов. Мы за честное голосование.



    А разве вера учит недоверять людям?

    Если даже и голосует кто то повторно, то очевидно так бог велел. Нужно смиренно воспринимать.

    ***

    Истинная вера, когда вместо храма скит в глухомани , а народ к нему тропу протоптал...

    А храм золочёный в самом людном месте то ларёк в бойком месте. В таком веры нет.

  • Александр1966

    Александр1966
    5 часов назад

    полный бред по поводу церкви, она вообще тут причем?????? церковь отделена от государства вот пусть и на общих основаниях осваивает вновь намытые территории

  • Александр1966

    Александр1966
    4 часа назад

    причем намытые непонятно зачем и для кого , .......

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    При крещении в церкви не забывают упомянуть, что верующий не тот кто крестился и крестик носит, а тот кто регулярно посещает храм и жизнь свою подстраивает под определённые церковные правила.

    Так если по этой методе посчитать верующих и вычислить % тех верующих к количеству жителей города, то и получится настоящее голосованин.

    Оно не в пользу храма будет 200%.

    А способствовать вовлечению жителей города путём выделения земли в центре города смысла никакого нет.

    Кружок по интересам как и многие другие, только амбиций на всенародное признание поболее чем у иных. Да и атрибуты мрачноваты , пение заунывное и разговоры всё больше о загробном мире. Не для общественного места всё это явно.

  • Александр1966

    Александр1966
    4 часа назад

    full

    Вопрос только один - епархия готова заплатить за строительство храма бюджету наравне с коммерсами? Если нет - идите лесом, дармоеды.

  • Александр1966

    Александр1966
    4 часа назад

    полностью поддерживаю

  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Александр1966
    full

    Вопрос только один - епархия готова заплатить за строительство храма бюджету наравне с коммерсами? Если нет - идите лесом, дармоеды.



    Даже если — да, —дорога туда же, в сторону леса.

  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад

    Историческая справка:

    До революции храмы содержало государство, религия была одним из институтов власти. После революции большевики решили, что церковь должна быть отделена от государства. Да, храмы повзрывали, посносили, попереоборудовали, но только потому, что церковь сама их бросила: когда не стало финансовой поддержки государства РПЦ просто не смогла содержать такое количество объектов самостоятельно. Строения пришли в запустения.

    Вопрос: с какой целью РПЦ сейчас стремится опять нахапать кучу объектов, которые явно не сможет содержать? Надеятся плотно присосаться к бюджету?

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    3 часа назад

    Ага, и попов расстреливало потому, что те сами просили... Ведь денег у них не было и жить было неначто...

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    3 часа назад

    Дибилы б...

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    мыжго...

    Вопрос: с какой целью РПЦ сейчас стремится опять нахапать кучу объектов, которые явно не сможет содержать? Надеятся плотно присосаться к бюджету?



    С такой. Я тут вот недавно постил информацию о том, то РПЦ будет инициировать принятие закона о том чтобы их содержало государство.

  • Саша Че

    Саша Че
    3 часа назад



    Береговая территория должна быть только общественно-культурного значения, а не культового.



    Вообще-то, именно религия была источником именно общественно-культурного подъема. Это большевики слово "культ" стали использовать против верующих. Сегодня в нашем мире преобладают культы: к примеру в советское время культ личности, сегодня - культ футбола, или спорта в принципе, культ еды, культ музыки, культ кино, культ науки, культ свободы, и конечно же культ "Я" (себя любимого). Ах, да, забыл! Сегодня очень популярен фаллический культ. Не только в Таиланде, уже и в России. Так что, поклонниками какого культа будут ваши дети, решат сами ваши дети. А лукавый поможет, ведь без веры в Бога вы не сможете им привить духовность и адекватную нравственность. Вон, фаллосу поклоняются, или китайской лягухе с монеткой во рту (а по сути маммоне), а ведь какие нравственные люди!

    Да и вообще, я понял, неверующие хотят все себе без остатка забрать? А нас ведь совсем не 10 против 90 %. Даже если мы будем в меньшинстве, наш голос не за всю Набережную, а за оговоренный ранее с правительством участок.

    Не нужен вам храм? Так и не ходите в него! Ходите мимо. А вот если он вам глазки резать будет и крест раздражать станет, так оно и понятно, откуда рога да копыта растут.

    Для вас будет вся остальная Набережная. Ходите вдоль и поперек. А мы помолимся, чтобы китайцы не отмели в ближайшие 50 лет нашу землю, к чему все и идет.

    Опять, же. Храм не только для верующих. Есть люди, кому очень нравится архитектура, многим нравится колокольный звон - даже неверующим. Это если возвращаться к вопросу об общественно-культурном достоянии... Да и Китайцам очень все это нравится, пусть пока крестятся лишь единицы из них...

    Как говаривал афонский старец преподобный Паисий Святогорец: "Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последние слово останется за Господом Богом".

  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад

    prohor-nastya

    Ага, и попов расстреливало потому, что те сами просили... Ведь денег у них не было и жить было неначто...



    Это называется "гражданская война". Последствия "мудрой" политики царя-батюшки. Попы, если что, тоже руки не в карманах ряс держали, шмаляли в пролетариат мама не горюй. Привет вам обоим от попа Гапона. Так что нефиг тут одеяло перетягивать.

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    3 часа назад

    Не хотите сегодня Православный храм, завтра вам будет мечеть. И тогда вы узнаете, что такое - плохо отзываться о служителях культа, о вере, о храме. Там вас уже не будут спрашивать, - хотите, не хотите? =)

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    prohor-nastya

    Не хотите сегодня Православный храм, завтра вам будет мечеть. И тогда вы узнаете, что такое - плохо отзываться о служителях культа, о вере, о храме. Там вас уже не будут спрашивать, - хотите, не хотите? =)



    Вы когда фрукты у мусульман покупаете, креститесь? А то вдруг, да мало ли чего...

    А мечети - это красиво, да и с уважением надо отнестись к доброй части горожан мусульманской веры.

  • дикаядикость

    дикаядикость
    3 часа назад

    Пахнуло: если не храм, то мечеть, религия - источник подъема, ага, эти доводы прокатывают в глухой и темной деревне.

    Лучшее решении - научно-инвестиционный центр вместо крестов и полумесяцев, прорубить дырку в мир инвестициям. Добиться в Москоу для области на этой небольшой территории особого статуса с элементами офшора, ситуация благоприятная (мосты, качели через речку, аэропорт модернизировать), но это работать надо, не клянчить в столице, а добиваться, поэтому будет хрем.

    Верующие опять оскорблены, а вот Иисуса обидеть не получалось, парадокс

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Делёжка "шкуры неубитого медведя", милю не достроят никак, а дебаты как будто дело осталось в храме : быть или не быть.

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    Оскорбить и обидеть это разные понятия... Оскорблены? Да! Так и Иисус скорбел по распинающим его. Обижены? Нет... Хотим справедливости? Да, хотим, чтобы договорённости исполнялись. А вы нас грязью поливаете.

  • Саша Че

    Саша Че
    2 часа назад

    Дикость Дикая (надеюсь, этот ник не олицетворяет вашего внутреннего мира), нас очень трудно оскорбить, да и закон об оскорблении чувств верующих самими верующими не приветствуется. Его неправильно толкуют и используют против нас же. Формулировка не та, да и содержание хромает... Доработки требует. Но вот Бог поругаем не бывает. Так что это вы уже передергиваете. Просто нам правительство обещало восстановить историческую справедливость. А на счет соседей по вере мы вам серьезно говорим, попробуйте на них наехать, и вы узнаете, на что они способны. Христиане с настоящими мусульманами издревле жили бок о бок. Просто тут мы на своей земле. Но Христиане терпимее.



    милю не достроят никак



    Так и Москва не сразу строилась. Идите на стройку, помогите. Будет быстрее. А то только критиковать и умеем.

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    valdemarushkaДелёжка "шкуры неубитого медведя", милю не достроят никак, а дебаты как будто дело осталось в храме : быть или не быть.


    Вопрос был вынесен на повестку администрацией....

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    оставить всё природе, а она рано или поздно возьмёт своё.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    prohor-nastya

    valdemarushka

    Делёжка "шкуры неубитого медведя", милю не достроят никак, а дебаты как будто дело осталось в храме : быть или не быть.



    Вопрос был вынесен на повестку администрацией....


    Ну так и голосуйте на сайте , чего здесь распинаться

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    А вы че здесь распинаетесь? Идите на сайт и голосуйте...

  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    У вас договоренность должна быть не с властью, а с обществом, власть она сегодня есть, а завтра всё, когда этого нет, тогда храмы строятся и рушатся очень быстро, а это же не есть гуд.

    Зачем мне наезжать на верующих, с какой стати? Посмотреть кто больше заблуждается и чей бог божественнее и кто терпимее? Ну бред же, ты или нормальный чел или дурень и вера тут не при делах. Вы не на своей земле, а на земле РФ, в которой де-юре все равны

    Про оскорбления, ну, тут даже без комментов, пресс административки не за фиг собачий и уголовка есть, но тема не об этом сегодня, а о научном центре, который принес бы в тухлую область жизнь

  • маузер

    маузер
    2 часа назад

    представляете картофелехранилище на границе после победы советской власти? соседи засмеют. не надо там храма.

  • Святослав Шевченко

    Святослав Шевченко
    2 часа назад

    ...Человеческая память коротка. После точки невозврата 1917г. поздно было стенать: «проспали, не уберегли…» Хаос, изломанные судьбы, ложь, грязь, кровь… И все же была великая страна, лучшие представители которой если и верили, что Бога нет, то однозначно знали, что зачем-то необходимо нужна честность, ответственность перед людьми, верность в семье, целомудрие до брака. Множество полезных вещей знали и стояли за это насмерть. Только вот своим детям не всегда умели объяснить, зачем жить так неудобно. И потихоньку «удобно» стало брать верх. А потом появились и идеологи такой вот «удобной жизни». Человеку, не имеющему сегодня достаточного жизненного опыта крайне сложно разобраться во множестве этих противоречивых идеологий, сулящих непременное счастье. Только вот от этого «счастья» с каждым годом все печальнее окружающая действительность.

    Сетовать на власть, законы и порядки сегодня в моде. Только вот не дай Бог лишиться даже такой несовершенной власти и законов. Православная Церковь, как единственная хранительница законов Божиих может быть весьма несовершенна в лице своих сегодняшних представителей, но помилуй нас Бог от нового ухода Церкви Божией в подполье. Она-то сама выживет, не в первой, а вот во что превратится мир?…

    Зачем на «Золотой миле» храм? Благочестиво ли это в зоне отдыха? Если это торговый центр «Острова», то, пожалуй, нет – люди идут туда с другой целью. Но если это смысловой центр и лицо города, то быть храму там необходимо, даже если это место также рассчитано на развлечения. Христос уходил в пустыню, но Он так же шел на пиры мытарей и блудниц, дабы спасти хотя бы некоторых. Сам вид храма имеет свое спасительное влияние. Лично знаю случай, когда молодой человек отказался от решения совершить самоубийство, случайно увидев на улице православного священника.

    Решать судьбу строительства храма путем голосования в интернете столь же «разумно и порядочно», как по большинству голосов воспитанников детского сада решать что нужнее – парк с каруселями или ДальГАУ. Дети когда-то вырастут, и от развлечений начнет тошнить...

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    Маузер - осечка...

  • Slovo1

    Slovo1
    2 часа назад

    Историческая справка:

    До революции храмы содержало государство, религия была одним из институтов власти. После революции большевики решили, что церковь должна быть отделена от государства. Да, храмы повзрывали, посносили, попереоборудовали, но только потому, что церковь сама их бросила: когда не стало финансовой поддержки государства РПЦ просто не смогла содержать такое количество объектов самостоятельно. Строения пришли в запустения.

    - если это историческая справка, то у меня вопрос к админам: невежество и глумление над памятью сотен тысяч замученных и убитых за веру разве не является нарушением правил вашего контента? Что это за чудовищное нагромождение неграмотного и нахального троллинга? Искренне рекомендую почитать о судьбах людей, рушивших Храмы и проникнуться серьезностью вопроса, который должен решаться людьми соответствующего уровня компетенции. А то сон разума понарожал чудовищ...

  • маузер

    маузер
    2 часа назад

    prohor-nastya

    Маузер - осечка...



    это вам супруга пусть говоит)

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    Оставим, братья, это уже диагноз...

  • маузер

    маузер
    2 часа назад

    Святослав Шевченко

    ...Человеческая память коротка. После точки невозврата 1917г. поздно было стенать: «проспали, не уберегли…» Хаос, изломанные судьбы, ложь, грязь, кровь… И все же была великая страна, лучшие представители которой если и верили, что Бога нет, то однозначно знали, что зачем-то необходимо нужна честность, ответственность перед людьми, верность в семье, целомудрие до брака. Множество полезных вещей знали и стояли за это насмерть. Только вот своим детям не всегда умели объяснить, зачем жить так неудобно. И потихоньку «удобно» стало брать верх. А потом появились и идеологи такой вот «удобной жизни». Человеку, не имеющему сегодня достаточного жизненного опыта крайне сложно разобраться во множестве этих противоречивых идеологий, сулящих непременное счастье. Только вот от этого «счастья» с каждым годом все печальнее окружающая действительность. Сетовать на власть, законы и порядки сегодня в моде. Только вот не дай Бог лишиться даже такой несовершенной власти и законов. Православная Церковь, как единственная хранительница законов Божиих может быть весьма несовершенна в лице своих сегодняшних представителей, но помилуй нас Бог от нового ухода Церкви Божией в подполье. Она-то сама выживет, не в первой, а вот во что превратится мир?… Зачем на «Золотой миле» храм? Благочестиво ли это в зоне отдыха? Если это торговый центр «Острова», то, пожалуй, нет – люди идут туда с другой целью. Но если это смысловой центр и лицо города, то быть храму там необходимо, даже если это место также рассчитано на развлечения. Христос уходил в пустыню, но Он так же шел на пиры мытарей и блудниц, дабы спасти хотя бы некоторых. Сам вид храма имеет свое спасительное влияние. Лично знаю случай, когда молодой человек отказался от решения совершить самоубийство, случайно увидев на улице православного священника. Решать судьбу строительства храма путем голосования в интернете столь же «разумно и порядочно», как по большинству голосов воспитанников детского сада решать что нужнее – парк с каруселями или ДальГАУ. Дети когда-то вырастут, и от развлечений начнет тошнить...



    парень конечно не самоубился, увидел попа и его хватил удар-ад то наступл оказывается)

  • prohor-nastya

    prohor-nastya
    2 часа назад

    Снова осечка... ;)

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Святослав Шевченко...Человеческая память коротка. После точки невозврата 1917г. поздно было стенать: «проспали, не уберегли…» Хаос, изломанные судьбы, ложь, грязь, кровь… И все же была великая страна, лучшие представители которой если и верили, что Бога нет, то однозначно знали, что зачем-то необходимо нужна честность, ответственность перед людьми, верность в семье, целомудрие до брака. Множество полезных вещей знали и стояли за это насмерть. Только вот своим детям не всегда умели объяснить, зачем жить так неудобно. И потихоньку «удобно» стало брать верх. А потом появились и идеологи такой вот «удобной жизни». Человеку, не имеющему сегодня достаточного жизненного опыта крайне сложно разобраться во множестве этих противоречивых идеологий, сулящих непременное счастье. Только вот от этого «счастья» с каждым годом все печальнее окружающая действительность.

    Сетовать на власть, законы и порядки сегодня в моде. Только вот не дай Бог лишиться даже такой несовершенной власти и законов. Православная Церковь, как единственная хранительница законов Божиих может быть весьма несовершенна в лице своих сегодняшних представителей, но помилуй нас Бог от нового ухода Церкви Божией в подполье. Она-то сама выживет, не в первой, а вот во что превратится мир?…

    Зачем на «Золотой миле» храм? Благочестиво ли это в зоне отдыха? Если это торговый центр «Острова», то, пожалуй, нет – люди идут туда с другой целью. Но если это смысловой центр и лицо города, то быть храму там необходимо, даже если это место также рассчитано на развлечения. Христос уходил в пустыню, но Он так же шел на пиры мытарей и блудниц, дабы спасти хотя бы некоторых. Сам вид храма имеет свое спасительное влияние. Лично знаю случай, когда молодой человек отказался от решения совершить самоубийство, случайно увидев на улице православного священника.

    Решать судьбу строительства храма путем голосования в интернете столь же «разумно и порядочно», как по большинству голосов воспитанников детского сада решать что нужнее – парк с каруселями или ДальГАУ. Дети когда-то вырастут, и от развлечений начнет тошнить...


    Че за бред...

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    какое то название статьи грандиозное.."ВЕРУЮЩИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА" - это кто? Это их сколько?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Я тоже верующая, католичка, и где мой костел?

    Не надо на набережной, можно на Горького, построенный век назад,

    вернуть, а?

  • Slovo1

    Slovo1
    2 часа назад

    Этот опрос неправомочен

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    А что со строительством Благовещенского собора на месте бывшего кинотеатра Амур. На огромном участке поставили крест и на этом всё?

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    за свой счет и постройка и дальнейшее содержание. один фиг потом попрошайничать наченут

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