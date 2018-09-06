Ученые выяснили тайну улыбки Моны Лизы

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Американское ученые утверждают, что разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы. Девушке, изображенной Леонардо да Винчи, поставили диагноз.

По словам специалистов из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), женщина была больна гипотериозом – недостатком гормонов щитовидной железы.

На знаменитом полотне да Винчи изображена Лиза Герардини (1479 – 1542 или ок. 1551), которая, по словам ученых, не отличалась от женщин эпохи Возрождения, страдающих гипотериозом.

«Эта болезнь характеризуется наличием легкой полуулыбки, вызванной мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определёнными моторными нарушениями», – делятся открытием учёные.

Также американские ученые отмечают припухшие кисти Моны Лизы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц и не очень густые волосы. Все это также является признаками запущенной болезни.

В качестве дополнительных аргументов своей теории ученые отметили, что гипотиреоз проявляется у женщин после беременности. А портрет муж Моны Лизы купец Франческо дель Джокондо заказал как раз в честь рождения сына.

При этом эксперты не исключили, что своеобразная улыбка может быть просто художественным приемом да Винчи, сообщает «Комсомольская правда».