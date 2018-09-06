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6сентября
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В Приамурье впервые пройдут российские просветительские проекты ФАНК и ДНК

В Приамурье впервые пройдут российские просветительские проекты ФАНК и ДНК
Фото: АОДНТ

С 28 по 30 сентября Благовещенск присоединится к российскому фестивалю актуального научного кино и Дням научного кино. Программа включает кинопоказы, работу открытых лабораторий, проведение лекций, дискуссий, мастер-классов.

Цель открытых просветительских проектов ФАНК и ДНК – показать как можно большему числу зрителей всемирно известные фильмы о науке и технологиях, пробудить интерес к науке и, возможно, вдохновить на собственные исследования.

Каждый сезон ФАНК и ДНК – а в 2018-м это будет уже четвертый сезон – включает новую подборку иностранного и российского документального кино.

«В этом году программа фестиваля объединила наиболее актуальные для современного общества темы. С одной стороны – это индустрия 4.0, цифровые технологии и искусственный интеллект, с другой – развитие экологического сознания и использование вторичных материалов. СИБУР реализует ряд инициатив в обоих направлениях. В рамках фестиваля мы хотим дать людям возможность не просто погрузиться в научный мир, а узнать, как можно больше о перспективах технологического прогресса и уже сегодня заглянуть в будущее», – отметил управляющий директор, член правления СИБУРа Алексей Козлов.

Проекты реализуются при поддержке Министерства науки и образования РФ, в качестве партнеров выступают «СИБУР холдинг», Русское географическое общество, «Росатом», «Объединенная авиастроительная корпорация», благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», телеканал Discovery Channel и другие.

Фестиваль актуального научного кино в Благовещенске и Дни научного кино в районах Амурской области будут проводиться при поддержке областного министерства культуры и национальной политики, при непосредственном участии «СИБУР холдинг». В качестве одного из организаторов выступит Амурский областной дом народного творчества, на базе которого состоится фестиваль.

Программа фильмов уточняется, но в нее уже вошли известные документальные фильмы «АльфаГо» (о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера) и «Музыка ненужных вещей» (о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов). В рамках детской программы, как ожидается, будет показан фильм «Земля: Один потрясающий день» о жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне».

Побывать на мероприятиях двух проектов смогут все желающие. Вход свободный, сообщает АОДНТ.

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#кино #наука


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