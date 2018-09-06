На окраине Благовещенска из-за порыва подтопило дорогу

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Горожанин обратил внимание на проблему – дорогу в районе сплавконторы затопило водой. Мужчина провел небольшое расследование и выяснил, откуда пришла вода.

«Дорога на железнодорожный переезд на сплавную контору, ведущая в район Астрахановки, к старому кладбищу, затоплена водой. Вода появилась в результате порыва водовода. В "Водоканале" сказали, что ничего не могут сделать, это не их вотчина. Оказалось, что это ведомственный водовод, принадлежащий погранслужбе», – рассказал читатель.

В Пограничном управлении ФСБ России по Амурской области подтвердили: действительно, 10 дней назад на трубопроводе холодного водоснабжения произошла авария. Порыв случился на артерии, по которой поставляется вода к объектам военного городка и многоквартирные жилые дома в переулках Садовый и Ученический.

«Пограничным управлением организована работа по скорейшему устранению аварийной ситуации. В связи с длительной эксплуатацией трубопровода – более 40 лет – и пролеганием его в заболоченной местности, в целях недопущения аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации трубопровода Пограничным управлением заключен государственный контракт по замене 320 метров металлического трубопровода на полипропиленовый», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» сотрудник Пограничного управления ФСБ России Ольга Лукьянова.