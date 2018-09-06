«Темные отражения», боевик «Великий Уравнитель-2», «После Лета»: киноновинки недели

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В благовещенских кинотеатрах в четверг, 6 сентября, стартовали семь кинопремьер. Это фантастический триллер «Темные отражения», боевик «Великий Уравнитель-2», российский драматический фильм «История одного назначения», фильм ужасов «Мара. Пожиратель снов», фантастическая кинолента «Кин», документальный фильм «После Лета», комедия «Клуб "Школа"». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках.

Темные отражения

Фильм, основанный на романе Александры Брекен. По сюжету, после того как неизвестная болезнь убивает 98 % американских детей, 2 % выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Режиссер: Дженнифер Ю. Актеры: Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Великий Уравнитель-2

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Является сиквелом фильма 2014 года, который в свою очередь основан на одноимённом телесериале.

Режиссер: Антуан Фукуа. Актеры: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин.

Картину покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

История одного назначения

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

Режиссер: Авдотья Смирнова. Актеры: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева.

Ленту можно увидеть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Мара. Пожиратель снов

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для неё опасным.

Режиссер: Клайв Тонг. Актеры: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс, Лэнс Э. Николс.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова».

Кин

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

Режиссеры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер. Актеры: Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, кинокомплексе «Благовещенск».

После Лета

Документальный фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать «художественный вымысел».

Режиссер: Кирилл Серебренников. Актеры: Александр Кузнецов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Наталья Россовская.

Картину покажут в кинокомплексе «Благовещенск».

Клуб «Школа»

История взросления одаренного Лиама, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где его ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства.

Режиссер: Кайл Райдаут. Актеры: Джуди Грир, Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Эндрю МакНи.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.