С начала года Благовещенская таможня перечислила в федеральную казну почти 3,5 миллиарда рублей

Фото предоставлено Благовещенской таможней

С января по август 2018 года Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет 3,43 миллиарда рублей таможенных платежей, что превышает квартальный план на 6,7 %.

Только в прошедшем августе таможня перечислила в бюджет государства 486 миллионов рублей. По словам замначальника отдела таможенных платежей Благовещенской таможни Сергея Кухаря, большую часть перечислений составил налог на добавленную стоимость – почти 53 %.

Большую часть НДС участники внешнеэкономической деятельности оплатили при импорте погрузчиков, бульдозеров и грузовых автомобилей.

Благовещенская таможня в январе – августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года перечислила на миллиард больше таможенных платежей. Из них НДС – 1 миллиард 813 миллионов рублей (52,9 %); сборы и иные платежи – 857 миллионов рублей (25 %); ввозная пошлина (пошлина при импорте) – 599 миллионов рублей (17,4 %); – вывозная пошлина (пошлина при экспорте) – 156 миллионов рублей (4,5 %).