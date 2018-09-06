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6сентября
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сегодня, 16:35 3

С начала года Благовещенская таможня перечислила в федеральную казну почти 3,5 миллиарда рублей

С начала года Благовещенская таможня перечислила в федеральную казну почти 3,5 миллиарда рублей
Фото предоставлено Благовещенской таможней

С января по август 2018 года Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет 3,43 миллиарда рублей таможенных платежей, что превышает квартальный план на 6,7 %.

Только в прошедшем августе таможня перечислила в бюджет государства 486 миллионов рублей. По словам замначальника отдела таможенных платежей Благовещенской таможни Сергея Кухаря, большую часть перечислений составил налог на добавленную стоимость – почти 53 %.

Большую часть НДС участники внешнеэкономической деятельности оплатили при импорте погрузчиков, бульдозеров и грузовых автомобилей.

Благовещенская таможня в январе – августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года перечислила на миллиард больше таможенных платежей. Из них НДС – 1 миллиард 813 миллионов рублей (52,9 %); сборы и иные платежи – 857 миллионов рублей (25 %); ввозная пошлина (пошлина при импорте) – 599 миллионов рублей (17,4 %); – вывозная пошлина (пошлина при экспорте) – 156 миллионов рублей (4,5 %).

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#таможня #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а нам то что от этого кроме грязи?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    40 минут назад

    Братеев1а нам то что от этого кроме грязи?


    А нам китайские шмотки, дороже, чем в Москве. И это факт.

  • троль здесь

    троль здесь
    9 минут назад



    почти 3,5 миллиарда рублей



    вот эти деньги должны оставаться в Благовещенске! а не уходить в москву, но эти деньги уходят в москву, а нам здесь подымают налоги на недвижимость в десять раз

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