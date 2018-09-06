В Благовещенске состоялся форум предпринимательского сообщества Приамурья

В Амурской области впервые провели форум «Территория бизнеса – территория жизни». В областной филармонии собралось около 200 амурских предпринимателей. Они обменивались опытом и посещали мастер-классы.

Форум начался с открытия тематической выставки. На фотографиях – амурские бизнесмены в деле. На мероприятие предприниматели приехали из районов Приамурья. Некоторые стали участниками национальной премии «Бизнес-Успех», где представили свои бизнес-проекты.

Заявку на получение премии подали больше 30 бизнесменов. Каждый второй проект прошел отбор. Марина Шалашнова продает мед. У нее вместе с мужем своя пасека. Семейному бизнесу уже 30 лет. Благовещенский мед покупают в Якутии, в Хабаровском и Приморском краях. Недавно фирма вышла на рынок Китая. «Приняли участие в этом конкурсе, потому что есть интерес общения, хочется узнать чужой опыт. И хочется еще раз прорекламировать себя, заявить о себе», – рассказывает участница форума «Территория бизнеса – территория жизни» Марина Шалашнова.

Конкурсанты рассказывали об интернет-магазинах, дизайнерских студиях, сети кофеен, сельхозпроизводстве и представляли экологические продукты питания. Например, мюсли производят в Амурской области, а продают далеко за ее пределами. Предприниматели решили сначала освоить магазины в Китае. В дальнейшем планируют поставлять продукцию на амурские прилавки. «Идея создания производственной компании возникла после того, как мы заметили, что полки Китая заполнены хлопьями других производителей. Российских аналогичных продуктов тогда не было. Мы решили, что наши злаки ничуть не хуже других и будут интереснее для китайцев, поэтому разработали свои рецепты и закупили оборудование», – говорит участница форума «Территория бизнеса – территория жизни» Татьяна Максимова.

Бизнес-идея по производству амурских сухих завтраков попала в номинацию «ЗОЖ». Всего номинаций было пять: «Лучший сельхозпроект», «Лучший интернет-проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг» и «Народный предприниматель». Победителя в каждой номинации выбирала конкурсная комиссия. «В части аграрного сектора нами было выбрано три проекта. В первую очередь, за тот вклад, который они вносят в развитие сельских территорий и развитие жизни населения», – сообщил член жюри Сергей Клещев.

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» прошел в Приамурье впервые. Он собрал около 200 человек. Бизнес-эксперты провели для предпринимателей мастер-классы. Работала и общественная приемная, где можно было обсудить проблемы с представителями надзорных органов. «"Бизнес-Успех" призван заниматься популяризацией предпринимательства, находить лучшие практики и выводить на орбиту предприятия, показывающие лучшие результаты. В том числе и для того, чтобы это служило драйвом и для остальных предприятий», – отмечает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов.

Участников форума приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов: «Мы с предпринимателями работаем системно. Отдаем себе отчет в том, насколько значимо малое и среднее предпринимательство у нас в регионе. Приамурье занимает высокое, на мой взгляд, – 35-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Президентом перед нами поставлена высокая задача: попасть в 20 лучших регионов».

В финале мероприятия наградили победителей премии. А некоторые участники смогли найти партнеров для дальнейшего развития бизнеса. Всего на конкурс было подано 32 заявки от амурских бизнесменов. По итогам отбора в финал прошли 15 проектов, авторы пяти из которых стали победителями и получили статуэтку «Золотой домкрат» – символ премии. А также ценные призы, среди которых сертификаты на бизнес-обучение, поездки на международные конференции и профессиональные профильные выставки.