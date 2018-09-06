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6сентября
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сегодня, 16:27 0

Полицейские Циолковского разыскивают скрывшегося преступника

Полицейские Циолковского разыскивают скрывшегося преступника

Сотрудники ОМВД России по ЗАТО Циолковский разыскивают скрывшегося от органов дознания Андрея Дмитриевича Тищенко 1968 года рождения. Подробности случившегося полицейские не раскрывают. Известно лишь то, что мужчина совершил уголовное преступление.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 (41643) 91-3-17, 8 (41643) 91-1-06, 8-914-618-02-92 или 02, сообщает амурское управление МВД.

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