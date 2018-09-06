Снимают хороший асфальт: благовещенцев удивил ремонт Игнатьевского шоссе

Читатели Амур.инфо сообщили о том, что в Благовещенске на Игнатьевском шоссе начались ремонтные работы – рабочие снимают асфальт между кольцевой развязкой и улицей Мухина. Половина дороги закрыта для проезда машин. При этом горожан удивил тот факт, что, по их мнению, рабочие снимают хороший асфальт.

«Снимают толстенный слой асфальта, в полметра толщиной наверное, – пишет читатель информагентства. – Хороший асфальт, крепкий. Помню, как его укатывали слой за слоем». Мужчина добавил, что не слышал о причинах работ на этом участке.

В администрации Благовещенска сообщают, что восстановление участка Игнатьевского шоссе выполняется в рамках муниципального контракта на основании соглашения с «Газпром трансгаз Томск» о восстановлении городских дорог, по которым перевозят грузы для строительства газопровода «Сила Сибири». Контракт 19 июня заключили МУ «ГУКС» и ООО «Корсар».

Подрядной организации предстоит до 30 сентября выполнить ремонтные работы на участке Игнатьевского шоссе между улицей Мухина и Калининской кольцевой развязкой.

Городские власти просят водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и на время проведения ремонтных работ выбирать альтернативные пути движения.