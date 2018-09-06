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6сентября
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Снимают хороший асфальт: благовещенцев удивил ремонт Игнатьевского шоссе

Снимают хороший асфальт: благовещенцев удивил ремонт Игнатьевского шоссе

Читатели Амур.инфо сообщили о том, что в Благовещенске на Игнатьевском шоссе начались ремонтные работы – рабочие снимают асфальт между кольцевой развязкой и улицей Мухина. Половина дороги закрыта для проезда машин. При этом горожан удивил тот факт, что, по их мнению, рабочие снимают хороший асфальт.

«Снимают толстенный слой асфальта, в полметра толщиной наверное, – пишет читатель информагентства. – Хороший асфальт, крепкий. Помню, как его укатывали слой за слоем». Мужчина добавил, что не слышал о причинах работ на этом участке.

В администрации Благовещенска сообщают, что восстановление участка Игнатьевского шоссе выполняется в рамках муниципального контракта на основании соглашения с «Газпром трансгаз Томск» о восстановлении городских дорог, по которым перевозят грузы для строительства газопровода «Сила Сибири». Контракт 19 июня заключили МУ «ГУКС» и ООО «Корсар».

Подрядной организации предстоит до 30 сентября выполнить ремонтные работы на участке Игнатьевского шоссе между улицей Мухина и Калининской кольцевой развязкой.

Городские власти просят водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и на время проведения ремонтных работ выбирать альтернативные пути движения.

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#городская власть #ЖКХ #транспорт


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Комментарии
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  • Александр FR

    Александр FR
    1 час назад

    Лучше бы кольцевую развязку восстановили.Она после последнего ремонта все в волнах. А менять полметровый асфальт который находился внормальном состоянии это бред полный. К тому же в начале года сначала битуумом пролили все стыки, затем меняли частично бордюрный камень а этож тоже деньги в первую очередь нас АВТОМОБИЛИСТОВ!

  • Александр FR

    Александр FR
    1 час назад

    Правительству щас не до этого - ВЫБОРЫ на носу!

  • Scoville

    Scoville
    54 минуты назад

    Просто дорог в городе нет больше которые надо ремонтировать.

  • Noir

    Noir
    43 минуты назад

    Бабки моют.

  • tankist btb

    tankist btb
    30 минут назад

    а ремонтом занимается САР а не какая нибудь ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК. Лучше бы Мухина отремонтировали

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