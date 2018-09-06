В школах и детсадах Тынды включили отопление

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В ближайшие дни примеру Тынды последуют и другие северные территории. Так, в Тындинском районе отопление в социально значимых объектах включат уже 10 сентября, в Зейском районе – 15-го.

На сегодняшний день все образовательные организации Амурской области к отопительному периоду готовы, сообщает амурский минобрнауки.