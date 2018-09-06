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6сентября
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сегодня, 16:19 1

В школах и детсадах Тынды включили отопление

В школах и детсадах Тынды включили отопление
Фото: biz.nv.ua

В образовательных организациях Тынды 6 сентября начался отопительный период. Тепло начало поступать в школы и детские сады. Последние несколько дней столбик термометра не поднимается выше отметки плюс 7 градусов. По нормативу для подключения отопления среднесуточная температура воздуха не должна превышать плюс 8 градусов в течение пяти дней.

В ближайшие дни примеру Тынды последуют и другие северные территории. Так, в Тындинском районе отопление в социально значимых объектах включат уже 10 сентября, в Зейском районе – 15-го.

На сегодняшний день все образовательные организации Амурской области к отопительному периоду готовы, сообщает амурский минобрнауки.

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#ЖКХ #Тында


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Комментарии
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  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    1 час назад

    Молодцы, быстро все подготовили

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