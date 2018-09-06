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6сентября
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Из-за неудачного дня пенсионер лишился крупного выигрыша и чуть не погиб

Из-за неудачного дня пенсионер лишился крупного выигрыша и чуть не погиб
Фото: casinoz.biz

Житель британского города Гримсби, графство Линкольншир, лишился крупного выигрыша в лотерею из-за травмы. В этот же день он едва не погиб в огне.

Неудачи 78-летнего Барри Эндерби начались, когда он ехал на велосипеде и столкнулся с автомобилем, который внезапно сменил полосу и оказался перед ним. Пенсионер упал, повредил ногу и не успел на лотерею, в которой участвовал каждую неделю.

Вечером Барри вспомнил, что не купил лотерейный билет. Из-за травмированной ноги и сломанного велосипеда мужчина пошёл за билетом, но опоздал к началу. К приходу пенсионера объявляли результаты тиража.

Выпали те самые числа, которые всегда указывал пенсионер: номер его дома и дни рождения дочерей. Он мог выиграть 10 тысяч фунтов стерлингов (877 тысяч рублей).

Знакомые решили утешить опечаленного Эндерби и отвели в паб. Вернувшись домой, пенсионер решил приготовить перекус. ОН поставил сковороду с картошкой на плиту и задремал. Пока он спал, кухня загорелась, мужчину разбудила пожарная сигнализация.

«Я плеснул воду на плиту. Это было худшее, что я мог сделать», – говорит он. Его усилия привели к тому, что пламя взмыло еще выше, расплавило вентилятор вытяжки и испортило потолок. Пожарных вызвали соседи, тем самым они спасли жизнь и часть имущества пенсионера, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #пожары


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