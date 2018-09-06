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6сентября
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В Благовещенске реконструировали историческое здание лицея № 6 (фото)

В Благовещенске реконструировали историческое здание лицея № 6 (фото)

Здание благовещенского лицея № 6, которое построили в столице Приамурья более ста лет назад, реконструировали. В нем сейчас обучаются около тысячи детей. На работы по восстановлению изначального облика потратили около шести миллионов рублей.

Здание считается памятником архитектуры. До революции здесь жила семья врачей Бочкаревых. Известно, что одна половина двухэтажного здания была жилой. В другой медики вели прием пациентов. Здание появилось на рубеже веков, но, когда точно, неизвестно. Реставрировали лицей в несколько этапов. Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений провели в прошлом году. В июле 2018 года приступили к реставрации фасада. Частично специалисты использовали кирпичи времен постройки здания.

«На дворовых частях, фасадах были большие трещины, очень большие восстановительные работы велись. Поэтому восстановить кирпичную кладку в том виде, каким он был изначально, просто невозможно. Так что решили оштукатурить и окрасить», – рассказала автор проекта реконструкции, архитектор Людмила Чаюн.

«Деньги на реконструкцию выделили для того, чтобы здание получило тот облик, который был изначально ему предназначен. И мы увидели, насколько красиво это здание, насколько оно сегодня украшает этот квартал – единственное историческое здание на весь квартал», – заметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

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#культура #память #строительство

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    43 минуты назад

    Вот как гласит объявление в Благ. город. газете за 1911 год: "Отдается в каменном доме большая квартира в 5 комн. со службами. Зейская улица, дом № 233, Бочкаревой, телефон № 368".

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