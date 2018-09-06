В благовещенской школе № 25 эвакуировали учеников
В Приамурье во всех общеобразовательных учреждениях проводятся учебные эвакуации учеников. Мероприятие проходит в рамках месячника безопасности и профилактической операции «Дети».
В среду, 5 сентября, в общеобразовательной школе № 25 Благовещенска учебную эвакуацию учащихся провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску ГУ МЧС России по Амурской области.
О начавшемся условном пожаре во время урока в учебном заведении оповестила речевая система оповещения.
В считанные минуты учителя организованными колоннами эвакуировали своих подопечных из здания школы и построили их во дворе.
Во время построения каждый педагог доложил о количестве эвакуированных, сообщает пресс-служба амурского МЧС.
«Преподавательский состав совместно с учащимися продемонстрировали хорошую подготовку. Все учащиеся и педагоги оперативно и организованно покинули школу», – подытожил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску Иван Копысов.
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