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6сентября
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В благовещенской школе № 25 эвакуировали учеников

В благовещенской школе № 25 эвакуировали учеников
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье во всех общеобразовательных учреждениях проводятся учебные эвакуации учеников. Мероприятие проходит в рамках месячника безопасности и профилактической операции «Дети».

В среду, 5 сентября, в общеобразовательной школе № 25 Благовещенска учебную эвакуацию учащихся провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску ГУ МЧС России по Амурской области.

О начавшемся условном пожаре во время урока в учебном заведении оповестила речевая система оповещения.

В считанные минуты учителя организованными колоннами эвакуировали своих подопечных из здания школы и построили их во дворе.

Во время построения каждый педагог доложил о количестве эвакуированных, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

«Преподавательский состав совместно с учащимися продемонстрировали хорошую подготовку. Все учащиеся и педагоги оперативно и организованно покинули школу», – подытожил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску Иван Копысов.

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#дети #учения #школа


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