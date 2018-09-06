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6сентября
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сегодня, 16:03 0

Благовещенец украл у знакомого щенка алабая и потерял его

Благовещенец украл у знакомого щенка алабая и потерял его
Фото: zarhakan.ru

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от местного жителя, что у него из дома пропал сотовый телефон и собака. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в районе железнодорожного вокзала задержали мужчину, подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

Предварительно установлено, что задержанный и потерпевший знакомы. Накануне вечером злоумышленник пришел в гости к приятелю, в ходе совместного распития алкоголя у мужчин произошел конфликт, после чего гость ушел. На следующий день, когда хозяина дома не было, он проник в жилище через незапертое окно и похитил щенка породы алабай и сотовый телефон. Впоследствии собаку он потерял, а сотовый телефон продал, вырученные за него деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту СО МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения подписка о невыезде, сообщает амурское управление МВД. Полицейские занимаются поисками щенка.

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#животные #происшествия


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