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6сентября
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сегодня, 15:42 0

В Амурской области за парты сядут около 400 заключенных

В Амурской области за парты сядут около 400 заключенных
Фото: www.28.fsin.su

Учебный год в Амурской области начался не только для школьников и студентов, но и для заключенных. В школе при учреждениях исполнения наказаний и ее учебно-консультационных пунктах, расположенных в амурских колониях и СИЗО, к обучению приступят около 400 человек.

Еще более 450 осужденных начнут осваивать рабочие специальности в профессиональных образовательных организациях, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области.

Торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года, состоялось в исправительной колонии № 2. Новый учебный год начался для 80 осужденных. Учителя пожелали им ответственного отношения к учебному процессу и успешного освоения школьной программы. А осужденные подготовили для учителей песни и стихи собственного сочинения и подарили им цветы.

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#закон #образование


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