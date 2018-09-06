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6сентября
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Улицу Воронкова в Благовещенске защитили от подтоплений

Улицу Воронкова в Благовещенске защитили от подтоплений
mpr_amur

В министерстве природных ресурсов Амурской области отчитались о принятых мерах по предотвращению затопления улицы Воронкова в Благовещенске дождевыми водами. Многолетнюю проблему решили при помощи устройства водоотводного канала протяженностью 1,5 километра.

Канал построили для транспортировки дождевых вод с территории Чигиринского сельсовета в реку Чигиринку. Для этого администрации Чигиринского сельсовета предоставили субсидию в размере 2,6 миллиона рублей за счет средств резервного фонда правительства Амурской области.

Соответствующее распоряжение было подписано 9 июля текущего года после того, как в середине июня в Благовещенске выпала месячная норма осадков, отчего очень сильно пострадал микрорайон.

Тогда было озвучено, что одной из причин подтопления стала именно река Чигиринка, которая находится на окраине города в районе улиц Василенко и Студенческой. Во время дождей водоем переполнился, а ливневая канализация забилась грунтом с чигиринских полей. В результате пропускная способность водоотводной системы сильно уменьшилась.

Тогда же со стороны властей прозвучало, что для решения проблемы необходимо строить дополнительный водоотводной канал по краю чигиринских полей.

«В целях решения многолетней проблемы подтопления улицы Воронкова города Благовещенска дождевыми водами министерство природных ресурсов области организовало работу по устройству водоотводного канала протяженностью 1,5 километра. Между администрацией Чигиринского сельсовета и ИП Шляпин О.А. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водоотводного канала в срок до 12.09.2018. Несмотря на непростые погодные условия и сложности, связанные с соблюдением интересов правообладателей смежных земельных участков, работы успешно завершены 01.09.2018 на 11 дней раньше запланированного срока», – сообщили в министерстве природных ресурсов Амурской области.

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#природа #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Сомнительна эффективность данного сооружения.

  • Апельсиния

    Апельсиния
    2 часа назад

    Отвалить такие деньги, что бы канавку вырыть????????????????...и ни чем не укрепить ее стенки????? до очередного ливня продержится поди, а потом все...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Интересно, а в муниципальном контракте предусматривался пункт, согласно которого, ИП "Шляпин О.А." берёт на себя обязательство по очистке русла канала от грунта с чигиринских полей?... Он (ИП "Шляпин Ш.А." даёт гарантию, что русло канала не будет замывать также, как и "ливнёвку"??? Сдаётся мне, что нужно было канал выложить бетонными плитами... Ведь потоки воды, будут смывать грунт с бортов канала, (на протяжении 1,5 км.), в итоге, будет большой объём грунта. А так, деньги "на ветер"... Хотя, может я и не прав, не специалист в этом. Время, вернее ливни, покажут.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Маленькое уточнение, деньги не "на ветер", а "на карман ИП "Шляпин О.А.".

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Заявление вселенского масштаба; Водоотводной канал - это канава на арык даже не тянет.

  • Валентин81

    Валентин81
    16 минут назад

    Вообще то это существующий водоотводной канал чигиринской мелиоративной системы, а не река Чигиринка. И что они там строили, просто очистили заросшее русло канала

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