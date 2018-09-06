Улицу Воронкова в Благовещенске защитили от подтоплений

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В министерстве природных ресурсов Амурской области отчитались о принятых мерах по предотвращению затопления улицы Воронкова в Благовещенске дождевыми водами. Многолетнюю проблему решили при помощи устройства водоотводного канала протяженностью 1,5 километра.

Канал построили для транспортировки дождевых вод с территории Чигиринского сельсовета в реку Чигиринку. Для этого администрации Чигиринского сельсовета предоставили субсидию в размере 2,6 миллиона рублей за счет средств резервного фонда правительства Амурской области.

Соответствующее распоряжение было подписано 9 июля текущего года после того, как в середине июня в Благовещенске выпала месячная норма осадков, отчего очень сильно пострадал микрорайон.

Тогда было озвучено, что одной из причин подтопления стала именно река Чигиринка, которая находится на окраине города в районе улиц Василенко и Студенческой. Во время дождей водоем переполнился, а ливневая канализация забилась грунтом с чигиринских полей. В результате пропускная способность водоотводной системы сильно уменьшилась.

Тогда же со стороны властей прозвучало, что для решения проблемы необходимо строить дополнительный водоотводной канал по краю чигиринских полей.

«В целях решения многолетней проблемы подтопления улицы Воронкова города Благовещенска дождевыми водами министерство природных ресурсов области организовало работу по устройству водоотводного канала протяженностью 1,5 километра. Между администрацией Чигиринского сельсовета и ИП Шляпин О.А. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водоотводного канала в срок до 12.09.2018. Несмотря на непростые погодные условия и сложности, связанные с соблюдением интересов правообладателей смежных земельных участков, работы успешно завершены 01.09.2018 на 11 дней раньше запланированного срока», – сообщили в министерстве природных ресурсов Амурской области.