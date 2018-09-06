Благовещенский политехнический колледж открыл новую специальность

В Благовещенском политехническом колледже открыли новую специальность. По заявке амурских золотодобывающих предприятий студентов начали обучать специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов».

Как отмечают в министерстве образования и науки Амурской области, конкурс среди желающих осваивать новое направление был достаточно большой – по 2,4 человека на место. В итоге сформирована группа из 25 человек. Все они учатся на бесплатной основе.

Обучение студентов проходит на трех площадках: в Благовещенском политехническом колледже, Дальневосточном государственном аграрном университете и на базе АО «Амурские коммунальные системы». Дисциплины преподают квалифицированные педагоги.

«В профессиональные обязанности выпускников специальности "Рациональное использование природохозяйственных комплексов" будут входить: оборудование и технология для очистки сточных вод и вредных производственных выбросов в атмосферу, утилизация и переработка отходов промышленных предприятий, организационно-технические мероприятия по повышению экологической безопасности производства», – прокомментировали в колледже.

Между тем профессиональными организациями Амурской области ведется активная деятельность по расширению партнерских сетей и привлечению представителей работодателей к организации образовательного процесса.

«С этой целью в прошлом учебном году заключено 578 долгосрочных договоров о совместной деятельности по подготовке кадров и 98 договоров о целевом обучении», – сообщили в отделе профессионального образования регионального минобрнауки.

Положительным опытом работы развития отношений с работодателями является взаимодействие Амурского колледжа сервиса и торговли с предприятиями-резидентами ТОР Белогорска. С 2015 года в Белогорске и Свободном готовят специалистов для предприятий «Газпрома» – машинистов технологических насосов и компрессоров, лаборантов-экологов и операторов нефтепереработки.