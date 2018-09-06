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6сентября
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сегодня, 14:55 1

Благовещенец нанял автокран и украл контейнер с имуществом

Благовещенец нанял автокран и украл контейнер с имуществом
Фото: youtube.com

Житель Благовещенска 1958 года рождения сообщил в полицию, что со двора его дома пропал контейнер с имуществом. Как выяснилось, его похитил амурчанин 1980 года рождения, который нанял автокран и вывез емкость с чужого двора.

После обращения потерпевшего сотрудники уголовного розыска установили личность человека, который может быть причастен к происшествию. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Предварительно установлено, что злоумышленник нанял автомобиль, занимающийся погрузкой и перевозкой объемных вещей. Подъехав к дому, на территории которого находился контейнер, он при помощи эвакуатора погрузил емкость и вывез. Затем сдал на металлолом, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.

Как установили оперативники, тот же самый человек может быть причастен к совершению грабежа. По версии следствия, в одном из районов областного центра злоумышленник подошел к гражданину и попросил сотовый телефон, чтобы позвонить. Сделав звонок, мужчина забрал мобильник и скрылся. Телефон он продал, а деньги потратил на собственные нужды. Ущерб составил 10 000 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ и по части 1 статьи 161 УК РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Емкость и контейнер как бы вещи разные. Кхм...

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