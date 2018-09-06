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6сентября
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сегодня, 14:27 2

Россиянам разрешили ездить на Тайвань без виз

Россиянам разрешили ездить на Тайвань без виз
Фото: Tirone Siu / Reuters

Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян, прибывающих на остров с краткосрочными поездками. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня. Разрешение пока временное.

Краткосрочные поездки на остров без получения визы стали возможны для граждан России с 6 сентября. Безвизовый режим носит временный характер. Безвизовый режим для россиян на Тайване вводится временно, в тестовом режиме, который продлится до 31 июля 2019 года, сообщает РБК. Срок пребывания не должен превышать 14 дней.

В МИДе отметили, что таким режимом могут воспользоваться российские туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники международных мероприятий.

Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.

В МИДе также предупреждают, что Тайвань находится в сейсмически активной зоне. Кроме того, проливные дожди и тайфуны в августе и сентябре могут приводить в ряде районов, особенно на юге, к разрушительным селевым потокам и оползням.

«Так как большая часть побережья омывается сильными морскими течениями, купание разрешено только в определенных безопасных местах. Во всех аэропортах острова, кроме тайбэйских, категорически запрещено фотографирование», — отмечают в ситуационно-кризисном центре.

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#Китай #отдых #туризм


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Комментарии
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  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    1 час назад

    Классно, Хейхе бы еще ввели безвизовую политику и вообще замечательно будет

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