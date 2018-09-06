На Дальнем Востоке свирепствовал тайфун, от которого в Японии погибли люди

Фото: sakh_com / VK

Дальний Восток местами оказался во власти сильного тропического циклона «Джеби», пришедшего от берегов Японии. В Стране восходящего солнца несколько человек погибли во время разгула стихии, в ДФО есть пострадавшие.

В Хабаровском крае после падения дерева в реанимации оказалась женщина. В Советской Гавани введен режим ЧС. Там ветром сорвало кровлю с крыши школы – была ранена одна из учениц. Паромное сообщение Ванино-Холмск закрыто, были задержаны авиарейсы на Сахалин, в том числе из Амурской области. Подтоплены улицы, сообщают «Вести.ру».

Первым на Дальнем Востоке удар стихии принял на себя Сахалин, где, по сообщениям в СМИ, порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Из-за сильного циклона на острове временно приостановлено движение пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

По информации ведомства, большинство рек на острове вышли из берегов, постоянно возрастает опасность подтопления населенных пунктов в прибрежных районах со стороны Охотского моря и по долинам рек. В целях безопасности на островной магистрали временно приостановлено движение пассажирских поездов № 1, № 2, № 603, № 604.

«Усиление ветра началось в ночь на четверг. Ранним утром еще не было сильного дождя, при этом на улице было тепло. По пути на работу, уже на подходе, я ухватила начало ливня. Минут пяти мне хватило, чтобы стать мокрой с ног до головы, брюки можно было выжимать. Все это сопровождалось мощными порывами ветра. Но погода за окном была переменчивой – ветер с дождем стихали и набирали силу с переменным успехом. Тем не менее я успешно уехала за город буквально на два часа в сторону города Корсакова, километров на 30 от Южно-Сахалинска. Ни дождь ни ветер мне уже не мешали, как и еще десятку таких же сумасшедших. По возвращении через часа два нас уже встречало редко проглядывающее солнце, ветер стих, дождя не было», – рассказала экс-амурчанка, которая теперь живет на Сахалине.

В Японии, по некоторым данным тайфун «Джеби» унес жизни 11 человек, еще около 600 пострадали.