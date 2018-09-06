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6сентября
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сегодня, 14:20 0

Ани Лорак платит за учебу дочери более 2 миллионов рублей в год

Ани Лорак платит за учебу дочери более 2 миллионов рублей в год
Фото: instagram/muratnalca

В сентябре певица Ани Лорак отвела семилетнюю дочку Софию в первый класс. Пользователи Сети выяснили, что обучение в гимназии, которую она выбрала, стоит более 2 миллионов рублей. Мурат Налчаджиогл, бывший муж певицы, также пришёл на первую линейку дочери.

В июле Мурата застали на свидании с другой: 41-летнего мужчину заметили в киевском ночном клубе с 29-летней моделью Яной Беляевой. Ани Лорак никак не комментировала скандальные снимки. Она осталась жить в Москве, где сейчас работает на съемках шоу «Голос», а ее супруг снял квартиру в центре Киева, где живет вместе с Яной Беляевой.

София будет жить с мамой. Девочка учится в престижной Павловской гимназии, расположенной в Подмосковье. Это школа с расширенным изучением гуманитарных дисциплин и иностранных языков.

Фото: instagram.com/anilorak

По информации, размещенной на сайте гимназии, стоимость первого года обучения составит 2,1 миллиона рублей. Уроки иностранного языка стоят 2 тысячи рублей за занятие, спортивные секции – 1 800 рублей за академический час. Остальные кружки и студии тоже оплачиваются отдельно, сообщает Life.ru.

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#школа #шоу-бизнес


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