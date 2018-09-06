Приамурье ждет дождливая пятница: прогноз погоды на 7 сентября

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В Амурской области 7 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные дожди. Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, местами его порывы составят 14-19 метров в секунду.

Термометры ночью покажут по северу плюс 1…6 градусов, местами – от нуля до минус 5. На юге в ночные часы будет плюс 2…7 градусов. Днем температура по области составит плюс 12…17, местами – плюс 5…10.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет слабый дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 6…8 градусов, днем – плюс 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.