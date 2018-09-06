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Обладатель «рук-базук» вышел на ринг с девушкой и проиграл

Обладатель «рук-базук» вышел на ринг с девушкой и проиграл
Фото: vk.com

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин сразился на ринге с чемпионкой мира по универсальному бою Заирой Дышековой и потерпел поражение. Запись поединка опубликована на одном из YouTube-каналов.

Ведущий канала представил Терешину девушку как «неуклюжую модель», которой нужно провести видеотест. Он попросил владельца «рук-базук» демонстрировать «легкую фирменную двоечку».

В первой части поединка боец ММА имитировала непонимание происходящего. Она неумело закрывалась от ударов Терешина. Позднее девушка продемонстрировала свои способности и быстро загнала «руки-базуки» в угол. Терешин упал на пол, однако Дышекова продолжила наносить удары. Коллеги оттащили ее от соперника.

Терешин позднее признался, что не ожидал от девушки нападения. «Я думал, это просто как бы по приколу», – сказал он. После поединка герои предложили парню связать свою жизнь с MMA, однако тот отказался, сославшись на состояние своих рук.

Кирилл Терешин стал известен после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые инъекциями синтола. Позднее по рекомендации медиков он заменил вещество на импланты. Терешин заявил, что собирается также увеличить мышцы ног, чтобы стать обладателем «ног-ракет», сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #шоу-бизнес #юмор


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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    По ходу, так называемые бицепсы у парня, медленно перетекли мозК. Это же, как нужно не любить своё тело, чтобы превратить его, в такую порнографию?

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