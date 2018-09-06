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6сентября
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сегодня, 13:50 4

Пенсионера, пропавшего в Благовещенске, нашли на другом конце города

Пенсионера, пропавшего в Благовещенске, нашли на другом конце города
Фото: dobrocom.info

Благовещенская семья нашла дедушку, который ушел из дома почти сутки назад. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожилой мужчина вышел погулять в районе КПП. Нашли его на остановке в районе плодопитомника.

Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала Виктория, внучка пенсионера. Как дедушка преодолел полгорода, неизвестно. «Он сидел на остановке, молчал, выглядел растерянным. Привезли его домой, он поел и сразу лег спать», – говорит девушка.

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#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Ласковая

    Ласковая
    4 часа назад

    Слава Богу!

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    2 часа назад

    Это Альцгеймера, если начал бродяжничать.

  • Форик

    Форик
    32 секунды назад

    Боже мой! Ну нашелся хоть слава богу!

  • Форик

    Форик
    18 секунд назад

    Боже мой! Ну нашелся хоть слава богу!

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