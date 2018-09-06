Пенсионера, пропавшего в Благовещенске, нашли на другом конце города
Благовещенская семья нашла дедушку, который ушел из дома почти сутки назад. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожилой мужчина вышел погулять в районе КПП. Нашли его на остановке в районе плодопитомника.
Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала Виктория, внучка пенсионера. Как дедушка преодолел полгорода, неизвестно. «Он сидел на остановке, молчал, выглядел растерянным. Привезли его домой, он поел и сразу лег спать», – говорит девушка.
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