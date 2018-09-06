В Приамурье стартовал «Пролог» фестиваля «Амурская осень»

В четверг, 6 сентября, в Амурской области стартовал «Пролог» фестиваля кино и театра «Амурская осень» – специальный проект, в рамках которого перед стартом фестиваля его участники ездят по городам и районам области с творческими встречами.

Всего в Приамурье начинают работу шесть таких групп. В каждой – от трех до пяти участников фестиваля. Поедут они даже в самые отдаленные районы Приамурья. Поэтому и проведут разное количество встреч: кто-то две, а кто-то и пять.

Стартует «Пролог» в Тынде. Первая группа в составе Лео Любича, Андрея Межулиса и Степана Нестерова 6 сентября выступают в Тынде и Тындинском районе. В пятницу, 7 сентября – в Сковородинском и Магдагачинском районах, в субботу, 8 сентября, – в Зейском районе.

Вторая группа – Галина Коньшина, Евгений Кулик, Петр Коврижных – проведет встречи в течение двух дней. В пятницу, 7 сентября, в Завитинском районе и поселке Прогресс, в субботу, 8 сентября – в Архаринском и Бурейском районах.

В третьей группе также три участника – Сергей Барышев, Светлана Галка, Наиль Гимадеев. И также два дня выступлений: 7 сентября – Белогорский район и Райчихинск, 8 сентября – города Свободный и Циолковский.

Участники четвертой группы – Оксана Сташенко, Владислав Шкляев, Яна Крайнова – 9 сентября выступают в Белогорске, 10-го – в Михайловском районе, 11-го – в Ивановском, 12-го – в Шимановском и 14-го – в Свободненском.

Юлия Такшина, Олег Харитонов и Вячеслав Гугиев, входящие в пятую группу, 10 сентября выступят в Октябрьском районе, 11-го – в Тамбовском районе, 13-го – в Благовещенском районе, 14-го – в Шимановске.

Последняя, шестая группа самая большая – Светлана Галка, Наиль Гимадеев, Евгений Кулик, Петр Коврижных и Степан Нестеров. 10 сентября они выступят в Константиновском районе, 12-го – в Мазановском. Еще одна встреча пройдет 18 сентября в Селемджинском районе, сообщает Амурская областная филармония.