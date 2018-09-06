Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 3

В Благовещенске несколько сот первокурсников пройдут в праздничном шествии

В Благовещенске несколько сот первокурсников пройдут в праздничном шествии
Фото: kudamoscow.ru

В пятницу, 7 сентября, в областном центре пройдут праздничные мероприятия для студентов. Будут задействованы площадь имени Ленина и территория возле Общественно-культурного центра.

С 16:00 до 17:30 состоится региональная площадка «Парад Российского студенчества». В Российской Федерации мероприятие проходит в 17-й раз. Благовещенск в нем примет участие впервые. Парад пройдет в 42 городах страны.

В рамках парада состоится праздничное шествие первокурсников образовательных организаций Благовещенска, в нем примут участие более 600 студентов. Старт будет дан с площади имени Ленина, где предполагается участие руководителей учреждений, которые поприветствуют первокурсников. Финиш запланирован на территории Общественно-культурного центра в 17:30.

Организатором площадки выступает БГПУ, победивший во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди организаций высшего образования.

В 17:30 на территории ОКЦ откроется Общегородская линейка первокурсников, где будут работать молодежные площадки разной направленности. В этом году организаторы мероприятия сделали упор на привлечение студентов ко внеучебной деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади ОКЦ расположатся более 30 спортивных, творческих, патриотических площадок, на которых ребята не только смогут ознакомиться с их работой, но и записаться в понравившиеся. Кроме этого, свои достижения презентуют более 14 учреждений профессионального образования. Также будет организована работа маркетов, на которых студенты познакомятся с товарами молодых предпринимателей.

В 18:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов образовательных учреждений города, конкурсами и розыгрышами призов. Концерт продлится до 20:00. Общегородская Линейка первокурсников пройдет в Благовещенске в третий раз. Организаторы: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 780

#вузы #жизнь #отдых #праздники


Общество

«Темные отражения», боевик «Великий Уравнитель-2», «После Лета»: киноновинки недели
В России и мире

Из-за неудачного дня пенсионер лишился крупного выигрыша и чуть не погиб
Общество 4

9 сентября в Белогорске проведут социологический опрос
Общество 2

Россиянам разрешили ездить на Тайвань без виз
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    будут славить пенсионную реформу-единение с Единой

  • 55

    55
    2 часа назад

    Не сомневаюсь, что там будет главная едросня Амурской области Орлов. Не зря же это последний день для агитации. Нашли кого агитировать, как самых политически неграмотных первокурсников.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ну конечно митинг против пенсионной реформы у чёрта на куличках а это мероприятие на площади Ленина-подлые трусы

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь