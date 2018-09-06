В Благовещенске несколько сот первокурсников пройдут в праздничном шествии

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В пятницу, 7 сентября, в областном центре пройдут праздничные мероприятия для студентов. Будут задействованы площадь имени Ленина и территория возле Общественно-культурного центра.

С 16:00 до 17:30 состоится региональная площадка «Парад Российского студенчества». В Российской Федерации мероприятие проходит в 17-й раз. Благовещенск в нем примет участие впервые. Парад пройдет в 42 городах страны.

В рамках парада состоится праздничное шествие первокурсников образовательных организаций Благовещенска, в нем примут участие более 600 студентов. Старт будет дан с площади имени Ленина, где предполагается участие руководителей учреждений, которые поприветствуют первокурсников. Финиш запланирован на территории Общественно-культурного центра в 17:30.

Организатором площадки выступает БГПУ, победивший во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди организаций высшего образования.

В 17:30 на территории ОКЦ откроется Общегородская линейка первокурсников, где будут работать молодежные площадки разной направленности. В этом году организаторы мероприятия сделали упор на привлечение студентов ко внеучебной деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади ОКЦ расположатся более 30 спортивных, творческих, патриотических площадок, на которых ребята не только смогут ознакомиться с их работой, но и записаться в понравившиеся. Кроме этого, свои достижения презентуют более 14 учреждений профессионального образования. Также будет организована работа маркетов, на которых студенты познакомятся с товарами молодых предпринимателей.

В 18:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов образовательных учреждений города, конкурсами и розыгрышами призов. Концерт продлится до 20:00. Общегородская Линейка первокурсников пройдет в Благовещенске в третий раз. Организаторы: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.