В Приамурье стартует фотомарафон, посвященный прививкам от гриппа

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

В Амурской области, по инициативе амурского управления Роспотребнадзора и амурского Центра гигиены и эпидемиологии стартует фотомарафон #ГРИПП-АмурПривит. Главная задача акции – привлечь внимание населения к активной иммунизации против гриппа.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо сделать фото с хештэгом #ГРИПП_АмурПривит, выложить его в социальные сети и сделать ссылку на официальные страницы ведомств – @28rospotrebnadzor и @cge_amur. Также снимки можно присылать на электронный адрес www.kursy@cge-amur.ru.

На них может быть любое изображение, уточняют в амурском Роспотребнадзоре. Там рассказали, что в 2016 году в необычном фотомарафоне принимали участие даже артисты «Амурской осени». Фото участников нынешнего марафона будут размещены на сайте ведомства.

«Сейчас по заболеваемости все спокойно. Поэтому мы и призываем людей прививаться сейчас, пока еще не начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и чтобы успел сформироваться иммунитет», – рассказали в амурском Роспотребнадзоре.