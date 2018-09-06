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6сентября
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сегодня, 12:25 2

В Приамурье стартует фотомарафон, посвященный прививкам от гриппа

В Приамурье стартует фотомарафон, посвященный прививкам от гриппа
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

В Амурской области, по инициативе амурского управления Роспотребнадзора и амурского Центра гигиены и эпидемиологии стартует фотомарафон #ГРИПП-АмурПривит. Главная задача акции – привлечь внимание населения к активной иммунизации против гриппа.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо сделать фото с хештэгом #ГРИПП_АмурПривит, выложить его в социальные сети и сделать ссылку на официальные страницы ведомств – @28rospotrebnadzor и @cge_amur. Также снимки можно присылать на электронный адрес www.kursy@cge-amur.ru.

На них может быть любое изображение, уточняют в амурском Роспотребнадзоре. Там рассказали, что в 2016 году в необычном фотомарафоне принимали участие даже артисты «Амурской осени». Фото участников нынешнего марафона будут размещены на сайте ведомства.

«Сейчас по заболеваемости все спокойно. Поэтому мы и призываем людей прививаться сейчас, пока еще не начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и чтобы успел сформироваться иммунитет», – рассказали в амурском Роспотребнадзоре.

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#здоровье


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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    3 часа назад

    Бред какой-то...... Очень странная акция.

    Сделать фото с хештэгом, выложить в сети и еще ссылку сделать на их (Роспотребнадзора) сайт. Причем фото, может быть ЛЮБЫМ!(Сфотаю себя на своей кухне, как я ужин готовлю- почему бы и нет)

    Чем это поможет? Инстаграмщики осознают важность проведения профилактических прививок? Хи-хи-хи

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Кот Бегемот

    Бред какой-то...... Очень странная акция. Сделать фото с хештэгом, выложить в сети и еще ссылку сделать на их (Роспотребнадзора) сайт. Причем фото, может быть ЛЮБЫМ!(Сфотаю себя на своей кухне, как я ужин готовлю- почему бы и нет) Чем это поможет? Инстаграмщики осознают важность проведения профилактических прививок? Хи-хи-хи



    Клубничку тоже можно...

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