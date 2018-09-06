Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:03 2

На Амурскую область надвигаются заморозки, а затем придет бабье лето

На Амурскую область надвигаются заморозки, а затем придет бабье лето
Фото: ap22.ru

По данным Амурского гидрометцентра, в Амурской области 8 и 9 сентября в центральных и южных районах ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. При этом в северных районах заморозки уже зафиксированы – отмечается понижение температуры до минусовых отметок в ночные часы.

Специалисты отмечают, что в этот период возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур, частичной или полной гибели урожая. Необходимо провести мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению масштабов их последствий.

«Мы находимся в тыловой части циклона, и в конце недели будет мощный заток холодной воздушной массы. Последние дни недели у нас будут ветреные, ожидается сильный северо-западный ветер, похолодание, на термометрах будет около 6-11 градусов выше нуля. А в начале следующей недели ждем потепление: повышение температурного фона, холод отступит. Днем в начале недели столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла и без дождей», – рассказали в Амурском гидрометцентре.

Просмотров всего: 3439

#погода


Общество 1

Приамурье ждет дождливая пятница: прогноз погоды на 7 сентября
Общество

Прогноз погоды в Приамурье: местами осадки, но преимущественно тепло
Общество

Немного дождя в некоторых районах Приамурья: прогноз погоды на 6 сентября
Происшествия

Из-за тайфуна«Джеби» задержан рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Скоро Новый год.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь