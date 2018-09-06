На Амурскую область надвигаются заморозки, а затем придет бабье лето

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По данным Амурского гидрометцентра, в Амурской области 8 и 9 сентября в центральных и южных районах ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. При этом в северных районах заморозки уже зафиксированы – отмечается понижение температуры до минусовых отметок в ночные часы.

Специалисты отмечают, что в этот период возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур, частичной или полной гибели урожая. Необходимо провести мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению масштабов их последствий.

«Мы находимся в тыловой части циклона, и в конце недели будет мощный заток холодной воздушной массы. Последние дни недели у нас будут ветреные, ожидается сильный северо-западный ветер, похолодание, на термометрах будет около 6-11 градусов выше нуля. А в начале следующей недели ждем потепление: повышение температурного фона, холод отступит. Днем в начале недели столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла и без дождей», – рассказали в Амурском гидрометцентре.