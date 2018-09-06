На железной дороге в Амурской области с начала года погибли 9 человек

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В Амурской области на железнодорожных путях Забайкальской магистрали получили травмы 11 человек. В том числе 9 человек погибли, а один был травмирован электрическим током.

Всего с января по август текущего года на железных дорогах Амурской области и Забайкальского края погибли 23 человека. Еще 10 выжили, получив травмы. «30 человек получили травмы в результате хождения по железнодорожным путям, а также во время их пересечения в не предназначенных для этого местах», – отмечает начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги Денис Афонин.

Работники Забайкальской железной дороги призывают соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, беречь свою жизнь и предупреждать возможные нарушения правил со стороны окружающих.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Детей обязательно нужно взять за руку, а малышей – держать на руках. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться в зоне движения поездов в наушниках.

Заметив детей или подростков возле путей или на крыше вагона, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или к работникам железной дороги. Это поможет предотвратить трагедию.