Большинство участников голосования на Амур.инфо не верят в горнолыжное «Белогорье»

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По традиции и для равновесия варианты ответов на вопрос «Что получит область с открытием горнолыжного курорта "Белогорье"?» делились поровну. Четыре варианта содержат положительное мнение, еще столько же – негативное или безразличное.

Итог опроса в очередной раз подтвердил: оптимистов среди участников голосований на Амур.инфо почему-то меньше, чем пессимистов и реалистов. «Это послужит развитию лыжного и других видов спорта в области», – уверены 44 участника опроса (5,8 % от общего количества участников голосования). «Увеличится количество туристов, соответственно увеличится приток денег в местный бюджет», – предрекли 23 респондента (3 % опрошенных). «Будет развиваться инфраструктура Белогорья», – считают 18 проголосовавших (2,4 %). «"Белогорье" привлечет в область инвесторов», – в этом не сомневаются 2 человека (0,3 %).

В «темной» половине ответов большой перевес у мрачного прогноза: «"Белогорье" повторит судьбу Натальина». Такое мнение высказали 283 человека (37,4 %). «Ничего не получит, все останется на местечковом уровне», – подозревает 171 респондент (22,6 %). «Посещение будет дорогим и обычным гражданам недоступным», – переживают 159 опрошенных (21 %). «Мне все равно», – признаются 50 участников голосования (6,6 %).

Также у респондентов была возможность воспользоваться пунктом «Другой вариант» – его и взяли на вооружение 6 человек (0,8 %). Двое из них совпали в мыслях, по-разному написав слово «ничего». Еще трое поделились мнением, употребив слово «воровство». Еще один ошибся адресом, попросив выдать ему постановление из ГАИ.