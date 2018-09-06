Семье маленькой амурчанки с опухолью на лице снова нужна финансовая помощь

В Москву они летят 15 октября. На 16-е число назначена лечебная процедура – склерозирование.

«Нас и в прошлый раз не оперировали, а делали склерозирование – вкалывали специальное вещество, чтобы эти сосуды немножко сужались. Нам сказали, что оперировать не будут, потому что у деток, которым убирали гемангиому хирургическим путем, она снова начинала расти. И вроде носик у нас чуть меньше стал», – рассказала мама девочки Оксана.

Женщина поделилась, что, если все пройдет успешно, уже 17 октября она с дочкой хочет вернуться домой. Однако обратный билет Оксана пока покупать не стала сразу по двум причинам. Во-первых, у семьи, в которой воспитывается 4 детей, на это нет средств. Кроме того, дата возвращения еще под вопросом.

«Мы смотрели – если все нормально будет, то после операции домой на прямом рейсе без пересадок можно вернуться 17 октября. Сейчас билет стоит 20 тысяч 500 рублей. Однако в прошлый раз во время перелета Саша разболелась – заработала бронхит. И поэтому мы более двух недель там лишних провели. Проживание было бесплатное, а вот лекарства многие пришлось покупать за свой счет», – пояснила женщина.

Реквизиты для желающих помочь семье: карта Сбербанка № 5469 0300 1174 7540, получатель Оксана Владимировна К. (мама Саши Кузнецовой).