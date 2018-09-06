Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

Семье маленькой амурчанки с опухолью на лице снова нужна финансовая помощь

Семье маленькой амурчанки с опухолью на лице снова нужна финансовая помощь

Семье полуторагодовалой Саши Кузнецовой из Белогорского района с доброкачественной опухолью на носу снова нужны средства на перелет – теперь уже от места лечения. В октябре девочку второй раз повезут в московскую клинику. Билет до столицы мама Саши купила, а вот на обратную дорогу у многодетной амурчанки средств уже нет.

В Москву они летят 15 октября. На 16-е число назначена лечебная процедура – склерозирование.

«Нас и в прошлый раз не оперировали, а делали склерозирование – вкалывали специальное вещество, чтобы эти сосуды немножко сужались. Нам сказали, что оперировать не будут, потому что у деток, которым убирали гемангиому хирургическим путем, она снова начинала расти. И вроде носик у нас чуть меньше стал», – рассказала мама девочки Оксана.

Женщина поделилась, что, если все пройдет успешно, уже 17 октября она с дочкой хочет вернуться домой. Однако обратный билет Оксана пока покупать не стала сразу по двум причинам. Во-первых, у семьи, в которой воспитывается 4 детей, на это нет средств. Кроме того, дата возвращения еще под вопросом.

«Мы смотрели – если все нормально будет, то после операции домой на прямом рейсе без пересадок можно вернуться 17 октября. Сейчас билет стоит 20 тысяч 500 рублей. Однако в прошлый раз во время перелета Саша разболелась – заработала бронхит. И поэтому мы более двух недель там лишних провели. Проживание было бесплатное, а вот лекарства многие пришлось покупать за свой счет», – пояснила женщина.

Реквизиты для желающих помочь семье: карта Сбербанка № 5469 0300 1174 7540, получатель Оксана Владимировна К. (мама Саши Кузнецовой).

Просмотров всего: 1460

#дети #здоровье #финансы


Экономика 3

С начала года Благовещенская таможня перечислила в федеральную казну почти 3,5 миллиарда рублей
Общество

В благовещенской школе № 25 эвакуировали учеников
Общество 2

В Приамурье стартует фотомарафон, посвященный прививкам от гриппа
Спорт

Благовещенцы сыграли во всероссийском турнире «Кожаный мяч»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь