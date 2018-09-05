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5сентября
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сегодня, 21:04 0

Благовещенцы сыграли во всероссийском турнире «Кожаный мяч»

Благовещенцы сыграли во всероссийском турнире «Кожаный мяч»
Фото: GetBg.net

Благовещенская команда вышла в финал всероссийского детского турнира по футболу «Кожаный мяч». Ребята из амурского футбольного клуба «Динамо» отправились в Ростов-на-Дону, где сейчас проходят соревнования.

В команде играют 12-13-летние благовещенские футболисты. Путевку на соревнования ребята получили в апреле благодаря победе на региональном уровне.

В этом году в турнире участвуют 80 команд со всей России. Их разделили на 16 возрастных групп по пять команд. С нашими футболистами играли спортсмены из Чеченской Республики, Курской, Ярославской и Тюменской областей. Динамовцы одержали три победы. Со счетом 2:1 из-за автогола проиграли только команде из Тюмени.

В результате благовещенцы заняли первое место в группе и вышли в 1/16 финала. Очередной матч с командой из Свердловской области закончился со счетом 1:1. Но в серии пенальти свердловские футболисты одержали победу – 3:2.

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#дети #спорт #футбол


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