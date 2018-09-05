В Благовещенске проходят занятия по смысловому фехтованию

Познать себя и обрести гармонию с миром, орудуя мечом, – такие необычные занятия проводят в клубе смыслового фехтования, который начал работать в Благовещенске. В ходе поединков участники избавляются от психологических блоков и учатся бороться с агрессией.

Разогретые мышцы – одно из основных условий точного удара, говорят опытные фехтовальщики. Поэтому перед боем меченосцы обязательно разминаются. После можно переходить к поединкам. Юные воспитанники клуба сражаются не хуже взрослых. Используют один из самых зрелищных атакующих приемов – молния.

«Например, я ударяю сверху, потом сбоку, сбоку и вниз – и противник не успевает защитить ноги, – описывает свои занятия участник клуба фехтования Василий Михайленко. – Сначала было страшновато, когда я не знал контратаки, защиту, а сейчас я знаю защиту и контратаки, не страшно».

Техника благовещенских фехтовальщиков подобна японской. Владея мечом, важно познать гармонию с миром, раскрепоститься и выпустить агрессию, говорят здесь. Клуб смыслового фехтования в Благовещенске создал учитель физкультуры. Он прошел обучение в Москве.

«Работа с детьми происходит иная, здесь у них больше спортивно-игровое фехтование, здесь они получают навыки через игры. Взрослые уже приходят со своими задачами, с жизненными проблемами, мы проводим им диагностику, в результате которой видно, что с ним происходит, где у него блок», – рассказал тренер Николай Безуглый.

В арсенале у фехтовальщиков два вида оружия – мягкие и деревянные мечи. На первый взгляд, вооружение безобидно, но от травм, порой, уберечь и себя, и противника в бою не просто.

«Мечом, когда фехтовали, мечом задевают, я кому-то выбивал, мне выбивали. Понравилось, и зрение улучшается, глаза лучше видят, все вокруг, потому что расфокусировано зрение», – рассказал участник клуба Андрей Бабич.

Занятия проходят в ГДК: два раза в неделю – для взрослых и три – для детей. От меньшего количества, говорят тренеры, эффекта ждать не стоит. За безопасностью в зале следят сразу два тренера. Скоро к тренировкам присоединится специалист, который будет работать только с детьми. Для них такая терапия особенно полезна, считают в клубе. У ребят снижается уровень агрессии, улучшаются концентрация внимания, осанка и зрение.