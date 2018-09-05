Из-за ремонтных работ в одном из дворов Благовещенска не вывозили мусор

В Благовещенске жильцы дома по улице Чайковского жалуются, что управляющая компания нерегулярно вывозит бытовые отходы с территории их двора. Ситуация осложняется ремонтом. Рабочие перекопали дорогу, куда должен подъезжать мусоровоз.

Мусор в этом дворе не вывозили неделю. Одна из причин – ремонт, жалуется благовещенец Алексей Першин. Подрядчик приводит в порядок дорогу. Проезд к мусорным контейнерам перекопан. Решить проблему жильцы пытались самостоятельно. В совете дома составили коллективную жалобу в прокуратуру, жилищную инспекцию, городское управление ЖКХ и Роспотребнадзор.

«Обращались в жилинспекцию, обращались к заказчику, муниципальное учреждение ГУКС – городское управление капитального строительства, в Роспотребнадзор. Везде регламентные сроки, рассмотрение – месяц. Соответственно, ситуация не меняется», – рассказал жилец дома Алексей Першин.

Ремонт, парализовавший уборку территории, проводит подрядная организация. Комментировать ситуацию здесь не стали, срок окончания ремонта не назвали. По информации мэрии, все работы по благоустройству дворов должны завершиться к 30 сентября. Дома, которые пользуются этой контейнерной площадкой, относятся к управляющей компании «АЖС Благовещенск».

«Вот когда ливни были, почему-то работники бросили всю эту работу, и перед контейнерами образовалась большая такая грязь. И туда техника не могла зайти, она просто буксовала, кое-как ее оттуда вытащили. Когда стало более-менее подсыхать, стали вывозить», – рассказал гендиректор управляющей компании «АЖС Благовещенск» Дмитрий Гайдаш.

Однако мусорная проблема здесь была и раньше, до ремонта двора, рассказывают жильцы. По их словам, бытовые отходы вывозят нерегулярно. По законодательству, мусор может находиться в контейнерах не дольше суток. В холодное время допускается увеличение перерыва до трех суток, если контейнеры не переполнены. В праздничные дни должен устанавливаться дополнительный рейс мусоровоза из-за большого количества отходов.

После того как редакция «Альфа-канала» занялась этой темой, мусор вывезли. Но на следующий день картина вновь стала неприглядной. В коллективной жалобе жители потребовали создать комиссию по проверке деятельности управляющей компании и обязать коммунальщиков сделать перерасчет платы за услуги по вывозу мусора.